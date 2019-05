Fit für XLETIX: Muskeln mit medizinischem Kinesio-Taping managen

Einmacht müde Muskeln munter. Wer die nächste XLETIX-Challenge in Berlin zu seinem persönlichen Happening machen möchte, sollte die elastischen und therapeutischen Tapes testen. So kann jeder Athlet durch gezieltes Training nicht nur seine Kraft steigern, sondern zudem seine Muskeln managen.Unwegsamer Untergrund, knifflige Hindernisse und klebriger Schlamm – das macht die XLETIX-Challenge aus. Was für den Athleten purer Spaß und ein abwechslungsreiches Abenteuer ist, beansprucht Gelenke, Muskeln und Sehnen. Ein medizinisches Kinesio-Tapingund verbessert den Blutfluss. Gut gemanagte Muskeln bringen zusätzliche Power.Manchmal ist sie leider nicht abzuwenden: die Sportverletzung! Beim Sprung vom Hindernis macht die Wade plötzlich zu, die Zerrung ist da. Auch dann hilft medizinisches Kinesio-Taping. Es lindert den Schmerz. Das Tape wird von medizinisch ausgebildeten Experten auf der gespannten Haut angebracht. Das Taping löst die Haut leicht vom Muskel und dem Gewebe ab. Da sich rund 85 Prozent der Schmerzsensoren auf der äußeren Hautschicht befinden, ebbt der Schmerz ab. Das schont die Muskeln, entlastet das Gewebe undWasser, Dreck und Schlamm verkraftet das selbstklebende Tape locker. Als offizieller Gesundheitspartner der XLETIX-Challenge beteiligt sich die actimonda - für ihre Kunden - an den Kosten des medizinischen Kinesio-Tapings. Zu den Voraussetzungen beraten wir gerne.Mehr Infos gibt´s unter www.actimonda.de/xletix