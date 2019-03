Fit für XLETIX: Köpfchen, Kraft und Kondition trainieren

05.03.19

Holpriges Terrain, gespickt mit außergewöhnlichen Hindernissen – das macht jede XLETIX-Challenge zum einzigartigen Abenteuer. Für die Distanzen von sechs, zwölf oder 18 Kilometern ist neben der Lust auf Nervenkitzel auch Kondition gefragt. An den undurchdringlich scheinenden Hindernissen zählen Kraft und Mut. Doch zusätzlich kommt es noch auf eines an: Köpfchen! Wer diese Eigenschaften in sich vereint, besteht die Herausforderung locker und läuft lässig durch das Ziel. Diehilft gerne dabei!Durchkönnen Köpfchen, Kraft und Kondition optimiert werden. Volle Power tanken Versicherte der actimonda beim. Dort wird die Muskulatur speziell aufgebaut und gestärkt. Zudem kann perfektes Laufen in Trainings eingeübt werden. Ein flüssiger Laufstil verhilft zu mehr Kondition. Kurse wieoderrunden das Programm für den Körper ab. Die Frische im Kopf spüren Versicherte der actimonda bei entspannenden Übungen.Wer zu wenig Zeit für einen ortsgebundenen Kurs hat, kann eigenständig mit denzu Hause trainieren. Zertifizierte Kurse für Körper und Geistvon der actimonda krankenkasseDie actimonda ist offizieller Gesundheitspartner der XLETIX-Challenge. Mit ihren Leistungen passt sie ideal zu Sportlern, die Hindernisläufe und Action lieben. Jeder XLETIX-Challenger ist herzlich willkommen.Zu finden ist die actimonda in den jeweiligen Base Areas der XLETIX-Events. Los geht´s am 11. Mai in Bad Hönningen.Mehr zur actimonda gibt´s für Challenger auf www.actimonda.de/unique