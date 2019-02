Beste Beats statt Pieps im Ohr: actimonda bietet Betroffenen „Tinnitracks“ an

20.02.19

Sie vereinbaren einen Termin beim teilnehmenden HNO-Arzt.

Der HNO-Arzt stellt die Tinnitus-Diagnose.

Dann prüft er, ob die Therapie-App zur Behandlung geeignet ist.

Die individuelle Tinnitus-Frequenz wird ermittelt.

Verordnet der Arzt Tinnitracks, bekommen Sie von ihm einen Aktivierungscode für die App.

Innerhalb der zwölf Monate vereinbaren Sie feste Kontrolltermine.

Nach den zwölf Monaten gibt es eine Abschlussuntersuchung.

„Ständig dieser Ton im Ohr. Das nervt!“ klagt der schlecht gelaunte Jürgen West aus Köln. Wieder sitzt er bei seinem Hals-Nasen-Ohrenarzt und hofft auf. So wie ihm geht es rund drei Millionen Deutschen. Sie leiden an chronischem. Das quälende Piepsen im Ohr nimmt Stück für die Stück die Lebensfreude. Doch für Kunden der actimonda gibt es unterhaltsame Hoffnung: die„Als mein Arzt mir diese Therapie-App vorgeschlagen hat, konnte ich nur mit dem Kopf schütteln. Gegen mein Piepsen im Ohr sollte ich Musik hören. Eigentlich wollte ich nur Ruhe“, bringt es Jürgen auf den Punkt. Nach ausführlicher Beratung hat sich Jürgen auf diesen Versuch eingelassen. „Ich habe doch nichts zu verlieren, dachte ich. Und am Ende habe ich sogar gewonnen.“, schwärmt der Kölner von der App. Er fühlt sich nun viel wohler, freier und er genießt sein Leben. Dasist. Für diesen Erfolg hat er sich einfach die App Tinnitracks der Sonormed GmbH heruntergeladen und seine Lieblingsmusik aufgespielt. „Zum Glück habe ich mit der actimonda die richtige Krankenkasse an meiner Seite. Sie hat die kompletten Kosten ein Jahr lang übernommen. Das bedeutet mir viel.“, fügt Jürgen dankbar hinzu.„Für kranke Menschen wie Herrn West machen wir uns gerne stark. Mit der App Tinnitracks bekommt er die Chance, sich eigenständig und selbstbestimmt zu helfen. Er hört seine Musik, die ihm dazu noch therapeutisch hilft. Alles was er dazu braucht ist einund geeignete.“ Mit diesen Worten zeigt sich auch actimonda-Pressesprecher Ralf Steinbrecher von der digitalen Lösung überzeugt.Tinnitracks ist alsund basiert auf neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung. Die Therapie-App filtert die individuelle Tinnitus-Frequenz aus der Lieblingsmusik heraus. Die überaktiven Nervenzellen, die den störenden Ton im Ohr verursachen, werden dadurch nicht gereizt. Das Hören der speziell gefilterten Songs kann die Lautstärke des Tinnitus mindern. Empfohlen wird eine Hördauer von 90 Minuten täglich, ein Jahr lang.Dem schließt sich auch der Deutsche Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e. V. an. Ihr Vorsitzender Dr. Dirk Heinrich sagt: „Ein chronischer Tinnitus kann für die betroffenen Patientinnen und Patienten zu einer großen Belastung im Privat- und Berufsleben führen. Mit Tinnitracks gibt es eine innovative Therapiemöglichkeit, diese Erkrankung zu behandeln.“Der Hals-Nasen-Ohrenarzt rechnet die Kosten direkt mit der actimonda ab. Für deren Kunden ist weder ein Antrag noch eine Vorauszahlung nötig. Alle Kosten übernimmt die Aachener Krankenkasse. Selbst Eigenanteile entfallen komplett.Welche Ärzte Tinnitracks in ihre Behandlung einbauen und viele weitere Informationen gibt es unter: