BIG Family Games bereichern Sport im Park Aachen

Die Angebote bei Sport im Park Aachen laufen mit voller Power! Bis zum 14. August werden über 400 Sportkurse von 43 Sportanbietern in 20 Stadtparks durchgeführt. Die BIG unterstützt dieses Outdoor-Event gerne und bereichert es mit den BIG Family Games am 7. August.Die BIG ist nicht nur Gesundheitspartner von Sport im Park Aachen, sondern bringt sich auch selber aktiv in das Sportangebot ein. Im Aachener Stadtpark finden zum ersten Mal die BIG Family Games statt: deshalb unbedingt den 7. August (Samstag), von 11 bis 17 Uhr, vormerken! Dann machen Aachener Familien das Spaß-Sport-Abzeichen in unmittelbarer Nähe zum Eurogress, der an den Stadtpark angrenzt. Direkt am Eurogress Aachen befindet sich ein Parkhaus, das über die Monheimsallee in 52062 Aachen zu erreichen ist.Das Herzstück der BIG Family Games sind vier spaßig-sportliche Disziplinen, die es im Familien-Team zu meistern gilt. Dabei geht es nicht um höher, schneller, weiter oder besser. Vielmehr steht die Freude im Mittelpunkt, gemeinsam als Familie aktiv zu sein. Egal ob Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten oder Geschwister: jeder kann kostenfrei mitmachen bei Blitz-Kurier, Känguru-Hüpf, Flug-Schuh und dem Ball-O-Meter.Bei den BIG Family Games gibt es tolle Preise zu gewinnen. Auf ausreichend Abstand zwischen Familien sowie auf Hygieneregeln wird zugunsten der Gesundheit geachtet.Die Auswahl an Sportangeboten bei Sport im Park Aachen ist enorm groß und vielfältig. Schweißtreibend wird es immer. Doch der Schweiß kann zum Beispiel rhythmisch mit Hip-Hop, Salsa, Samba, Zumba und Capoeira tropfen. Liebhaber gereifter Klänge fühlen sich bei Great Gatsby reloadet wohl. Dort geht´s bei Swing und Linedance rund. Wer seinen Körper einmal richtig auspowern möchte, ist bei Tabata, Zirkeltraining und BodyAttack genau richtig. Sanfte Körperbewegungen können Interessierte bei BodyBalance und Ashtange-Yoga erfahren.Bei dieser Auswahl verwundert es nicht, dass über mehrere Wochen hinweg insgesamt rund 25.000 Fitness-Fans in die Grünanlagen zu Sport im Park Aachen strömen. Bereits an den ersten sonnigen Tagen ist ein Rekord geknackt worden. Erstmalig hat es an einem Tag über 500 Sportbegeisterte in die Parks gezogen. Alle Angebote sind kostenfrei und ohne Anmeldung, einfach vorbeischauen! Das ist die ideale Chance, mal etwas Neues und Außergewöhnliches auszuprobieren. Wie wäre es beispielsweise mit Lach-Yoga, Ballett oder Pop Art Dance?Wer sich über Sport im Park Aachen informieren möchte, findet mehr unter:Weitere Details zu den BIG Family Games gibt es auf https://bigfamilygames.de/