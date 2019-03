Afrikanische Schweinepest steht vor Aachen: Für Menschen besteht keine Ansteckungsgefahr

11.03.19

In Belgien hat sie sich schon ausgebreitet, die. In den Wäldern unserer Nachbarn sind bislang rund 600 Wildschweine mit dem Virus infiziert. Das melden die belgischen Behörden. Dieser Virus kann auf Hausschweine übergreifen. In Deutschland ist diesebislang noch nie aufgetreten. Doch nun steht sie direkt vor unserer Haustüre. Deshalb bereiten sich die StädteRegion Aachen und ihre Landwirte mit geeigneten Schutzmaßnahmen vor.gibt es für die Gesundheit von. Die Afrikanische Schweinepest ist aktuell weder vom Haus- noch vom Wildschwein auf den Menschen übertragbar. Selbst wenn infiziertes Schweinefleisch gegessen wird, bricht die Krankheit beim Menschen nicht aus.Um Schweinefleisch möglichst gesund zu genießen, ist eine Gartemperatur im Inneren von mehr als 70 Grad über zwei Minuten hinweg zu empfehlen. Das Fleisch sollte in der Mitte nicht mehr rosa sein. Bitte achten Sie beim Kauf von Schweinefleisch auch darauf, dass die Kühlkette beim Transport nicht unterbrochen und das Fleisch separat gelagert wird.Die Afrikanische Schweinepest ist nicht zu verwechseln mit der Schweinegrippe, die Deutschland im Jahr 2009 erreicht hat. Da die Afrikanische Schweinepest bislang nicht auf den Menschen übertragbar ist, besteht. Gegen die Schweinepest gibt es keine Impfung.Mehr Tipps zur Gesundheit gibt es auf www.actimonda.de