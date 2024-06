Berufsbekleidung meets Medizin: 20 Jahre acp collection – Fashion for Profession

Man schwitzt, es zwickt, beim nächsten Kauf stimmt die Farbe nicht: Berufsbekleidung wird in vielen Praxen und Kliniken vernachlässigt. Dabei trägt das tägliche Outfit nicht nur einen entscheidenden Teil zur Mitarbeiterzufriedenheit bei. Qualitätsbekleidung schont auf Dauer das Budget. Und: Gerade Privatkliniken und -praxen legen zudem großen Wert auf einen stimmigen Auftritt – das Branding will vom Kasack bis zum Schuh durchdacht sein. Die acp collection GmbH rund um Martina Pühl-Bennewitz sorgt seit 20 Jahren in der Medizin, aber auch über alle Branchen hinweg für einen Wohlfühl-Style im Alltag. Klar, dass Mode dabei großgeschrieben wird.Es vergeht kaum eine Woche, in der Martina Pühl-Bennewitz sich nicht mit den gleichen Klagen konfrontiert sieht: Bei der alten Bekleidung sind die Polo-Krägen verzogen, die Farben der Kasacks schnell ausgewaschen, Nähte am Arztmantel halten nicht, beim Pflegepersonal ist Arm- und Beinfreiheit etwas anderes. Die noch vor kurzem gekauften Polos gibt es in dieser bestimmten Farbe nicht mehr ... „Kein Wunder“, sagt die Fachfrau. „Die Leute gehen in irgendein Geschäft, holen sich 20 Mal, was gerade da ist und wundern sich dann, dass sie es beim nächsten Mal so nicht mehr bekommen.“Dazu kommt: Berufskleidung muss gleichermaßen pflegeleicht wie strapazierfähig und häufig auch industriewäschetauglich sein; am besten kombinierbar und am liebsten mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis. Da kommt schon was zusammen. Aber nichts, was es bei dem Münchner Unternehmen nicht gäbe.Ob Krankenhaus, Rettung, Praxis oder medizinisches Versorgungszentrum – exzellent mit Druck und Stick gebranded – bei acp collection geht nichts ohne ausführliche Beratung. „Oft verstehen unsere Kunden erst hinterher, warum wir auf eine Beratung bestehen“, sagt Martina Pühl-Bennewitz. Aber alle seien dann glücklich, lacht sie. Das erklärt die überwiegend langjährige Zusammenarbeit mit ihren Kunden in der gesamten DACH-Region.Zum Jubiläumsjahr hält sie zudem ein besonderes Angebot bereit. Auf 20 ausgewählte Produkte gibt’s im September 20 Tage lang 20 Prozent Ermäßigung. Natürlich für alle Branchen, in allen Größen und in allen Farben. Und natürlich mit Beratung.Eine Geburtstagsseite gibt es jetzt schon.