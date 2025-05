Deutsche Postcode Lotterie fördert die ABURY Hospitality Academy Marrakesch (kurz AHAM)

Dank der Förderung durch die Deutsche Postcode Lotterie kann die ABURY Foundation insbesondere Frauen aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen in Marrakesch eine fundierte Ausbildung in Hospitality, Kommunikation, Nachhaltigkeit und Unternehmertum bieten. Die Teilnehmerinnen erwerben sowohl theoretische als auch praktische Fähigkeiten, die ihnen neue berufliche Perspektiven eröffnen. Gleichzeitig werden sie zu Vorbildern und zu Botschafterinnen für interkulturellen Dialog und Empowerment., Gründerin der ABURY Foundation, betont:, Head of Charities bei der Deutschen Postcode Lotterie:Als wertvolle Partner der Academy engagieren sich auch, die Stiftung der renommierten, sowie dieund die. Sie bringen neben einer finanziellen Unterstützung auch inhaltlich ihr wertvolles Wissen, praktische Erfahrung und internationale Expertise in das Programm ein., Chief Operating Partner und Projektleiterin der Academy, unterstreicht:Nach der Pilotphase und einer Evaluation ist geplant die ABURY Hospitality Academy Marrakesch als nachhaltige Bildungsplattform für Frauen im Bereich Hospitality fest zu etablieren und damit die Chancen für Frauen auf dem Arbeitsplatz in der stark wachsenden Tourismusbranche in Marokko erheblich zu verbessdern.können sich jederzeit gerne an den untenstehenden Pressekontakt für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden:ABURY Foundation gGmbHPresseabteilungE-Mail: press@abury.org Telefon: +49 174 9208641Website: www.abury.org Die ABURY Foundation gGmbH ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Berlin, die sich der Förderung von Women Empowerment und interkulturellem Austausch widmet. Gegründet im Jahr 2011 von Andrea Bury, verfolgt die Stiftung das Ziel, benachteiligten Gemeinschaften, insbesondere in Afrika, durch Bildung und kulturelle Projekte neue Perspektiven zu eröffnen.Ein zentrales Anliegen der ABURY Foundation ist die Stärkung von Frauen und Mädchen. Durch Programme wie Alphabetisierungskurse, Vorschulbildung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen werden Frauen gestärkt und befähigt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.Mit der AHAM startet die ABURY Foundation ein wegweisendes Ausbildungsprogramm für junge Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren aus Marrakesch und Umgebung. Ziel des Projekts ist es, den Teilnehmerinnen durch eine praxisnahe Ausbildung im Hotel- und Gastronomiebereich eine nachhaltige berufliche Perspektive zu eröffnen und ihnen so den Schritt in ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.Die Besonderheit des Programms liegt in seinem ganzheitlichen Ansatz: Neben technischem Fachwissen in Bereichen wie Kochen, Hauswirtschaft, Hygiene und Gastronomie stehen auch Softskills-Training, englische Sprachunterricht, IT-Grundkenntnisse sowie rechtliche Aufklärung im Fokus. Die Ausbildung ist eng mit der lokalen Tourismusbranche verknüpft. Durch Partnerschaften mit Hotels und Restaurants sammeln die Frauen direkt praktische Erfahrungen, die ihren Berufseinstieg erleichtern.Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 6.500 grüne und soziale Projekte mit mehr als 330 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/... Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem „Postcode“ teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt – alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 14,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehört die Postcode Lottery Group zu den größten, privaten Fördermittelgebern der Welt.Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Emma Thompson, Rafael Nadal, Nadia Murad, Toni Kroos, Katarina Witt und Kai Pflaume. www.abury.org/de/projekte/abury-hospitality-academy/ oder www.postcode-lotterie.de/projekte Postcode Lotterie DT gGmbHMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTelefon: 0211 94 28 38-40E-Mail: presse@postcode-lotterie.de