Zweite Regenwald-Konferenz für Kinder und Jugendliche: Dein Tag für den Planeten

Abenteuer Regenwald e.V.

Abenteuer Regenwald ist die führende Organisation im deutschsprachigen Raum, die sich dem Schutz der tropischen Regenwälder speziell für Kinder und Jugendliche widmet. Über die Website www.abenteuer-regenwald.de sowie bei Projekttagen an Schulen vermittelt der Verein 10- bis 15-Jährigen, warum Regenwälder so wichtig sind – und was jede*r im Alltag zu ihrem Erhalt beitragen kann. 2024 hat Abenteuer Regenwald e.V. die erste bundesweite Regenwaldkonferenz für Kinder und Jugendliche initiiert – ein Meilenstein in der Umweltbildung junger Menschen.

