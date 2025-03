Aktionstag Palmöl: Was macht der Orang-Utan in meinem Einkaufswagen?

Check' deinen Einkaufswagen! Palmöl steckt in jedem zweiten Drogerie- und Supermarktprodukt. Als Folge dieser gigantischen Nachfrage werden artenreiche Regenwälder, Lebensraum der Orang-Utans, zerstört. Welche Produkte im eigenen Einkaufswagen Palmöl enthalten, erfahren Kundinnen und Kunden am Aktionstag durch einen Produktscan am Stand von Abenteuer Regenwald in der Rindermarkthalle. Um ein Zeichen zu setzen gegen die weitere Zerstörung tropischer Regenwälder, starten Kundinnen und Kunden gemeinsam mit dem Umweltbildungsverein die Social-Media-Challenge #RegenwaldStattPalmöl. Unter diesem Hashtag werden Fotos mit einem Orang-Utan in den Sozialen Medien gepostet.amvon 10 bis 15 Uhrin derNeuer Kamp 31, Hamburg-Sankt PauliOb Schokoriegel, Tiefkühlpizza, Babynahrung oder Kosmetik: Jedes zweite Produkt aus Drogerie- oder Supermarkt enthält Palmöl. Das billige Fett hat jedoch viele Nachteile: Für die steigende Zahl der Ölpalmen-Plantagen wird ökologisch wertvoller Regenwald gerodet. Unzählige Tier- und Pflanzenarten wie der Orang-Utan verlieren ihren Lebensraum. So existieren in den Hauptanbauländern Indonesien und Malaysia nur noch wenige Populationen. Mehr noch: Indigene Gruppen werden vertrieben und durch Brandrodung und Trockenlegung von Torfböden werden große Mengen Kohlendioxid freigesetzt – was den Klimawandel weiter anheizt.Verbraucherinnen und Verbraucher können durch bewusste Kaufentscheidungen aktiv mitwirken: Kaufen Sie bewusst palmölfrei ein und kochen Sie mit frischen, regionalen Lebensmitteln.Mehr Infos zu Palmöl finden Sie auf der Website von Abenteuer-Regenwald.de Die Palmölkampagne von Abenteuer Regenwald wird von der Deutschen Postcode Lotterie gefördert.