Erfolgreich und etabliert

Das bundesweit engagierte Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für die Gemeinschaftsgastronomie entwickelt individuelle Lösungen, Prozesse und Konzepte. Die Gründer Gunnar Altenfeld und Thomas Beers beschäftigen inzwischen über 35 Mitarbeiter.Alles begann am 1. Juli 2006 in einem kleinen Büro in der „Borsigstraße“ in Ratingen – eine Vision, drei Mitarbeiter und ein kleines Multifunktions-Faxgerät waren die. Thomas Beers erinnert sich: "Anfang 2009 zogen wir in die heutigen Büroräume. Es hat sich viel getan: Wir sind gewachsen, haben investiert, habensowie unsere Leistungen fortlaufend angepasst und verbessert."Sein Partner und Mitgründer Gunnar Altenfeld ergänzt: "Unserer Vision sind wir in all den Jahren treu geblieben -in die Eigenregie zu führen und Prozessabläufe und Einkaufsmodalitäten zu optimieren." Das ist einer der Erfolgsbausteine von AB Concepts: Die Begleitung vom Konzept in die Praxisvor Ort. 15 Jahre ABConcepts! Herzlichen Glückwunsch! - YouTube Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums können die beiden Beratungspioniere stolz auf den bisherigen Weg blicken. Neben ihren Beratungsleistungen, bietet ABConcepts ein IT-Package mit, das alle Prozesse einer professionellen Großküche abbildet und die Abläufe optimieren hilft. Zum ABC-Portfolio gehörenfür unterschiedliche Zielgruppen - Motto: ready to use.