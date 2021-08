Gute-Laune-Garantie: Die Ballermann Classics auf Ballermann Radio

Die Pop- und Schlagerszene brachte in den letzten Jahren schon einige große Ballermann-Hits heraus, die wir lieben und zu wahren Dauerbrennern geworden sind. Von Jahr zu Jahr reisen zahlreiche Deutsche in ihr „17. Bundesland“ auf die spanische Insel Mallorca, um dem Alltag zu entfliehen und mit anderen Touristen auf der Partymeile am Ballermann eine schöne Zeit zu verbringen. Bei mitreißenden Partyhits, Bier und Sangria wir getanzt, gelacht und ausgelassen gefeiert.Der beliebte Partyfuchs aus dem MegaparkspieltUhr in der Wunschbox derdes Party- und Schlagerradios Ballermann Radio die Partyknaller, die auf Mallorca ein absolutes Muss sind und auf keiner Ballermann-Party fehlen dürfen. Gespielt werden Ballermann-Songs, die 10 Jahre oder älter sind. Ob Jürgen Drews, Peter Wackel, Mickie Krause, Helene Fischer oder Matthias Reim: Ballermann Radio DJ Andy Luxx verspricht mit seiner Musik-Vielfalt puren Hörergenuss, der Freude bereitet! Dieholen das Mallorca-Feeling von der Party-Insel direkt zu Euch nach Hause! Mit „Anita“ und „Joana“ feiert Andy Luxx mit Euch „Atemlos durch die Nacht“. Am 27.08.2021 gibt Andy Luxx wieder Vollgas.