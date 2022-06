10 Stunden Partyspaß: Großer Olé Party-Marathon zum Auftakt in Oberhausen

Am Samstag, den 11. Juni 2022 ist es endlich wieder soweit. Ole Party feiert mit Euch zusammen nach zwei Jahren Zwangspause das größte Comeback aller Zeiten. Die Freifläche der Rudolf-Weber-Arena wird in eine Party-Oase verwandelt und die besten Künstler der Party-, Schlager und Ballermannszene sind für einen Zehnstündigen OléMarathon mehr als bereit. Unter anderem diese Künstler sorgen für Non-Stop Party: Mia Julia mit „Mallorca (Da bin ich Daheim), Mickie Krause mit „Eine Woche wach“, Lorenz Büffel mit „Johnny Däpp (Ich will Mallorca zurück)“, Anna-Maria Zimmermann mit „Himmelblaue Augen“, Michelle mit „Nicht verdient“, Julian Sommer mit „Dicht im Flieger“ und natürlich viele viele mehr.Line Up: Mia Julia, Lorenz Büffel, Julian Sommer, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause, Frenzy, Specktakel, Honk, Michelle, Die Atzen, Almklausi, Carolina, Stereoact, Norman Langen, Noel Terhorst, Isi Glück, Mike Leon Grosch, Markus Becker, Marie Reim und Jenice.Wer jetzt noch kein Ticket hat, sollte schnell sein, denn in wenigen Tagen geht es schon los. www.oleparty.de und feiert die Party Eures Lebens.