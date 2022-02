Puzzle Quest 3 für März 2022 angekündigt; Vorab-Registrierung jetzt möglich

gepublisht von 505 Games ist ab dem 1. März 2022 weltweit als Free-to-Play-Version auf Steam, im App Store und im Google Play Store erhältlich.ist die langersehnte Fortsetzung der originalen-Serie mit einem ausgefeilten Duell-Kampfsystem, diesmal in einer 3D-Spielwelt. Ab heute können sich alle Fans vorab registrieren und als aktiver Teil der Community zum Auftakt ihres Puzzle-Abenteuers bereits Belohnungen freischalten.modernisiert die weltweit beliebte Reihe mit einem neuen Puzzle-Kampfsystem. Die traditionellen 1-gegen-1 Duelle werden um neue Puzzle-Mechaniken bereichert, bei denen man etwa in einer gewissen Zeit Steine in acht Richtungen anordnen muss, um Mana aufzubauen und Zauber auf die Gegner wirken zu lassen. Bei jedem Kampf eröffnen sich so neue strategische Möglichkeiten. Die Handlung spielt 500 Jahre nach dem originalen, in den altbekannten Landen von Etheria, wo die Heldinnen und Helden das Reich vor einer neuen bösen Macht bewahren müssen, die die Drachen bedroht.Im frisch veröffentlichten Gameplay-Trailer werden die fünf Held:innenklassen vorgestellt, die diesen März spielbar sein werden. Als „Paladin“, „Berserker“, „Schamane“, „Nekromant“ oder „Assassine“ kann man mächtige Zauber wirken und seine Gegner in Puzzle-Kämpfen in der Welt von Etheria besiegen. Das Spiel greift dabei auf seine beliebten Rollenspielmechaniken und Fantasy-Elemente zurück, die schon das Original zum Hit gemacht haben. Mit der Zeit sollen immer wieder neue Klassen und Spielinhalte eingeführt werden.", erklärt Steve Fawkner, CEO und Creative Lead bei Infinity Plus Two. "Ab heute läuft der Countdown in Form der Vorab-Registrierung auf der Website zum Spiel unter www.PuzzleQuest3.com , wo durch spezielle "Meilensteine" auch kostenlose Belohnungen bei Veröffentlichung freigeschaltet werden können, etwa indem man das Spiel auf die Steam -Wunschliste setzt, sich bei Google Play vorab registriert, sich für den Newsletter anmeldet oder PQ3 in den sozialen Medien folgt ( Facebook und Twitter @puzzlequest3). Mit jedem abgeschlossenen Meilenstein erhalten die Fans noch bessere Belohnungen im Spiel, um gut für ihre Reise nach Etheria gewappnet zu sein, von Ressourcen wie Edelsteinen und Gold bis hin zu mächtiger Ausrüstung wie dem „Dragonguard-Ring“.ist eine begeistert aufgenommene Spielereihe, die mit geschätzt 32 Millionen Spielern weltweit mehr als 200 Millionen Dollar Umsatz erzielt hat.Das originaleerschien 2007 und hat das Puzzle-Rollenspiel-Genre durch die Verschmelzung von Match-3-Puzzles mit Fantasy-Rollenspiel-Gameplay geprägt. Mitwurde die Geschichte fortgesetzt und das Gameplay verfeinert. Die Serie wurde seitdem durch mehrere Sequels und Spin-Offs erweitert. Der neue Multiplattform-Titelerscheint 2022.