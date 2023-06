Qualitätskliniken.de verschärft Anforderungen an Post-Covid Reha

Nachgewiesene Expertise bei der Behandlung von Post-Covid-Symptomen durch Kodiervorgaben und Mindestmengen behandelter Patient:innen Interdisziplinäre Diagnostik durch verschiedene Fachrichtungen wie Pneumologie, Kardiologie, Neurologie, Psychologie/Psychosomatik, Orthopädie, Innere Medizin, Geriatrie, Radiologie, HNO und Nephrologie Analyse der Symptome durch Expert:innen verschiedener Fachrichtungen Fachabteilungsübergreifende Behandlung Therapiekonzept nach aktuellsten ärztlichen Leitlinien Überprüfung der individuellen Therapieziele

Das Post-Covid-Siegel wird im Rahmen der Mitgliedschaft im REHAPORTAL an Rehakliniken vergeben, die sich durch ihre besondere Expertise in der Behandlung von Patient:innen mitauszeichnen. Qualitätskliniken.de gibt nun bekannt, dass die Anforderungen an das Post-Covid-Siegel verschärft wurden. Die überarbeiteten Voraussetzungen wurden auf der Basis von Beratungsergebnissen der Expert:innengruppe sowie aktuellen Vorgaben der Fachgesellschaften und Leitlinien (AWMF S1-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID) aktualisiert.Um das Post-Covid-Siegel zu erhalten, müssen Rehakliniken nun in sechs Kategorien überzeugen:„Ein wichtiger Aspekt der verschärften Anforderungen ist der Nachweis von Behandlungsfällen. Rehaeinrichtungen, die das Post-Covid-Siegel erhalten möchten, sollen bereits Erfahrung in der Behandlung von Patient:innen mit Post- und Long-Covid haben und müssen daher eine festgelegte Zahl an Patient:innen pro Jahr mit ausgewählten Diagnosecodes behandeln. Dies stellt sicher, dass nur Kliniken mit nachgewiesener Kompetenz in der Nachsorge von Covid-19-Patient:innen ausgezeichnet werden.“, sagt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von Qualitätskliniken.de. Welche Kliniken dazugehören, kann weiterhin im Portal eingesehen werden Gleich zu Beginn der Pandemie hatte Qualitätskliniken.de denentwickelt. Zusammen mit einer Expertengruppe hatte das trägerübergreifende Rehaportal einen Kriterienkatalog für Rehakliniken mit Vorkehrungen zum Schutz von Patient:innen und Mitarbeiter:innen vor COVID-19 entwickelt. Die aus 28 Anforderungen bestehende Checkliste hatte Handlungsempfehlungen des Robert Koch-Institut und der Deutschen Rentenversicherung Bund aufgegriffen und an die konkreten Gegebenheiten in Rehakliniken angepasst. Hierbei standen neben dem Schutz vor Ansteckungen, auch festgelegte Abläufe im Falle von Corona-Infektionen im Fokus, die den Weiterbetrieb der Reha sicherstellten.Mit der "Ersten Verordnung zur Änderung der Schutzmaßnahmenaussetzungsverordnung" wurden nahezu alle in § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 IfSG festgeschriebenen Masken- und Testnachweispflichten für Pflegeeinrichtungen und -dienste, medizinische Einrichtungen sowie Einrichtungen und Dienste, die Teilhabeleistungen erbringen, ab dem 01. März 2023 vorzeitig ausgesetzt. Qualitätsklinken.de hat auf dieser Basis entschieden, die Corona-Checkliste und damit einhergehend das Corona-Siegel mit sofortiger Wirkung abzuschaffen. In diesem Zusammenhang werden die Vorgaben der Corona-Checkliste auch in Audits ab sofort nicht mehr überprüft.