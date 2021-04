Fachklinik St. Georg wird Mitglied im Rehaportal von Qualitätskliniken.de

4QD - Qualitätskliniken.de GmbH

Das unabhängige Internetportal macht die Qualität von Rehakliniken öffentlich und unterstützt so Patienten und Angehörige bei der Wahl der passenden Einrichtung. Anhand anschaulicher Informationen zur Qualität, zur Ausstattung und zum Leistungsangebot können die Nutzer die teilnehmenden Kliniken miteinander vergleichen. Die Bewertungen basieren auf Daten zur Behandlungsqualität, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisationsqualität. Das Besondere an dem Verfahren ist, dass sich die teilnehmenden Einrichtungen der externen Überprüfung öffnen. Die Daten sind nach wissenschaftlichen Kriterien erhoben und untereinander vergleichbar. Mit dem Beitritt der Fachklinik St. Georg nehmen fast 170 Rehabilitationseinrichtungen aus ganz Deutschland an der unabhängigen und trägerübergreifenden Initiative teil. Sitz der „4QD – Qualitätskliniken.de GmbH“ ist Berlin.



Über die Fachklinik St. Georg

Die Fachklinik St. Georg ist eine Klinik für Innere Medizin mit den Fachbereichen Onkologie, Atemwegs-erkrankungen/Pneumologie, Herz-, Kreislauferkrankungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates. Der Schwerpunkt der Behandlung liegt auf der rehabilitativen Nachsorge von Tumor- und Atemwegspatienten. Dabei werden die Ärzte und das medizinische Fachpersonal von dem milden Reizklima Höchenschwands und der wohltuend idyllischen Lage im Naturpark Südschwarzwald auf über 1.000 m Höhe unterstützt. Das bereits in dritter Generation familiengeführte Unternehmen ist medizinisch, technisch und gastlich auf dem modernsten Stand. So verfügt die Fachklinik St. Georg über 170 Betten in 100 Einzel- und 35 Doppelzimmern.