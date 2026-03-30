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233 Rehakliniken mit Premium-Siegel 2026 ausgezeichnet

(lifePR) (Berlin, )
DAS REHAPORTAL würdigt auch 2026 Rehakliniken, die sich durch besondere Qualität und Transparenz auszeichnen. Insgesamt 233 ambulante, stationäre und digitale Einrichtungen in Deutschland erhalten das Premium-Siegel. Ausgezeichnet werden Kliniken, die freiwillig umfassende Qualitätsinformationen bereitstellen und damit einen aktiven Beitrag zu mehr Orientierung für Patient:innen leisten.

Für Patient:innen schafft die Auszeichnung eine zusätzliche Orientierungshilfe bei der Suche nach einer passenden Rehaklinik, denn sie macht Qualitätsunterschiede und weiterführende Informationen besser sichtbar. Alle prämierten Einrichtungen sind im REHAPORTAL unter „Ausgezeichnete Rehakliniken 2026“ veröffentlicht.

Fundierte Bewertung als Grundlage

Die Auszeichnung basiert auf einer differenzierten Analyse in den Bereichen Behandlungsqualität, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisationsqualität. Die prämierten Rehakliniken gehen dabei bewusst über gesetzliche Vorgaben hinaus und stellen zusätzliche, strukturierte Informationen zur Verfügung. Grundlage der aktuellen Bewertung sind unter anderem 115.000 Rückmeldungen von Patient:innen. Ergänzend zur Qualitätsbewertung bietet DAS REHAPORTAL umfangreiche Informationen zu den einzelnen Einrichtungen: Klinikprofile geben Einblicke in Lage, Ausstattung, medizinische Schwerpunkte und Therapieangebote. Fallzahlen zeigen zudem, wie häufig bestimmte Erkrankungen behandelt werden, was ein Hinweis auf besondere Expertise und Routine in Bezug auf einzelne Krankheitsbilder sein kann. Für Patient:innen entsteht so ein zusätzlicher Nutzen: Sie erhalten nicht nur eine Auszeichnung als Orientierungssignal, sondern auch konkrete Informationen, die die Wahl einer passenden Rehaklinik erleichtern können.

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Kostenfrei einsehbar: Ausgezeichnete Rehakliniken 2026

4QD - Qualitätskliniken.de GmbH

Mit über 1,9 Millionen Nutzer:innen im Jahr 2025 bestätigt DAS REHAPORTAL seine führende Rolle als Public-Reporting-Portal für Rehabilitation in Deutschland. Die unabhängige Plattform bietet umfassende Informationen zu Rehakliniken und unterstützt Patient:innen sowie Angehörige bei der Auswahl der passenden Einrichtung. Kliniken lassen sich anhand von Behandlungsqualität, Patientensicherheit und Zufriedenheit vergleichen. Jährlich werden über 115.000 Patient:innen befragt, die Daten wissenschaftlich erhoben und regelmäßig überprüft. Derzeit sind auf dem trägerübergreifenden Portal Bewertungen zu mehr als 230 Rehakliniken abrufbar, rund 1.600 ambulante, stationäre, mobile und digitale Einrichtungen sind gelistet. DAS REHAPORTAL wurde mehrfach für Nutzerfreundlichkeit und hohe Informationsqualität ausgezeichnet, unter anderem vom afgis e.V., ntv und Focus Money. DAS REHAPORTAL gehört zur 4QD-Qualitätskliniken.de GmbH.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
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