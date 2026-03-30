233 Rehakliniken mit Premium-Siegel 2026 ausgezeichnet

DAS REHAPORTAL würdigt auch 2026 Rehakliniken, die sich durch besondere Qualität und Transparenz auszeichnen. Insgesamt 233 ambulante, stationäre und digitale Einrichtungen in Deutschland erhalten das Premium-Siegel. Ausgezeichnet werden Kliniken, die freiwillig umfassende Qualitätsinformationen bereitstellen und damit einen aktiven Beitrag zu mehr Orientierung für Patient:innen leisten.



Für Patient:innen schafft die Auszeichnung eine zusätzliche Orientierungshilfe bei der Suche nach einer passenden Rehaklinik, denn sie macht Qualitätsunterschiede und weiterführende Informationen besser sichtbar. Alle prämierten Einrichtungen sind im REHAPORTAL unter „Ausgezeichnete Rehakliniken 2026“ veröffentlicht.



Fundierte Bewertung als Grundlage



Die Auszeichnung basiert auf einer differenzierten Analyse in den Bereichen Behandlungsqualität, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisationsqualität. Die prämierten Rehakliniken gehen dabei bewusst über gesetzliche Vorgaben hinaus und stellen zusätzliche, strukturierte Informationen zur Verfügung. Grundlage der aktuellen Bewertung sind unter anderem 115.000 Rückmeldungen von Patient:innen. Ergänzend zur Qualitätsbewertung bietet DAS REHAPORTAL umfangreiche Informationen zu den einzelnen Einrichtungen: Klinikprofile geben Einblicke in Lage, Ausstattung, medizinische Schwerpunkte und Therapieangebote. Fallzahlen zeigen zudem, wie häufig bestimmte Erkrankungen behandelt werden, was ein Hinweis auf besondere Expertise und Routine in Bezug auf einzelne Krankheitsbilder sein kann. Für Patient:innen entsteht so ein zusätzlicher Nutzen: Sie erhalten nicht nur eine Auszeichnung als Orientierungssignal, sondern auch konkrete Informationen, die die Wahl einer passenden Rehaklinik erleichtern können.

(lifePR) (