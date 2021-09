2-fach ausgezeichnet: BILD und FOCUS MONEY bestätigen qualitätskliniken.de hohen Kundennutzen

4QD - Qualitätskliniken.de GmbH

Das unabhängige REHAPORTAL macht unter qualitaetskliniken.de die Qualität von Rehakliniken öffentlich und unterstützt so Patient:innen und Angehörige bei der Wahl der passenden Einrichtung. Anhand anschaulicher Informationen zur Qualität, zur Ausstattung und zum Leistungsangebot können die Nutzer:innen die teilnehmenden Kliniken miteinander vergleichen. Die Bewertungen basieren auf Daten zur Behandlungsqualität, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisationsqualität. Zur Bewertung der Rehakliniken befragen wir jährlich mehr als 61.000 Patient:innen. Das Besondere an unserem Bewertungsverfahren ist, dass sich die teilnehmenden Einrichtungen der externen Überprüfung öffnen. Die Daten sind nach wissenschaftlichen Kriterien erhoben und untereinander vergleichbar. Derzeit lassen sich in unserem unabhängigen und trägerübergreifenden Portal mehr als 170 Rehabilitationseinrichtungen aus ganz Deutschland prüfen.



DAS REHAPORTAL wurde von der Stiftung Health on the Net sowie dem afgis e. V. für nutzerfreundliche Websites und hochwertige Gesundheitsinformationen zertifiziert. In der Corona-Pandemie etablierten wir den "Corona-Check", einen Anforderungskatalog an Rehakliniken zum Schutz von Patient:innen und Mitarbeiter:innen vor COVID-19.