Klare Kante gegen die erstarkende Rechte

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) engagiert sich seit mehr als 60 Jahren für Verständigung und Frieden. Jedes Jahr entsendet ASF 160 Freiwillige zu Partnerorganisationen in 11 Ländern in Europa, Israel und den USA. Sie engagieren sich in Ländern und für Menschen, die unter dem Nationalsozialismus gelitten haben. Sie leisten ihren Dienst in der Begleitung von Überlebenden der NS-Verfolgung und Menschen mit Behinderungen oder in Gedenkstätten und Archiven.



Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) entsendet seit 1961 Freiwillige nach Israel. Freiwillige, Auszubildende und Teilnehmer*innen von Begegnungsprogrammen begleiten Überlebende der Shoah, unterstützen Menschen mit Behinderungen und engagieren sich in Gedenkstätten und Instituten für eine sensible Erinnerung und gegen Antisemitismus. ASF unterhält zudem die Bildungs- und Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda in Jerusalem.



ASF setzt sich in der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus (BAG K+R) dafür ein, dass Kirchen und kirchliche Einrichtungen Orte demokratischer Alltagskultur sind, an denen Menschen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und den vielfältigen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit mit Haltung und christlichen Werten entgegentreten.

