ZEG Bike Show 2019

ZEG-Familie präsentiert ihren Fachhändlern so viele Neuheiten wie nie

Für die ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG in Köln ging am gestrigen Montag nach vier Messetagen eine sehr erfolgreiche Bike Show 2019 zu Ende. Dabei präsentierten die zahlreichen Marken den Händlern ein überwältigendes Feuerwerk an Neuheiten und innovativen Angeboten.





In der mit Weltneuheiten vollgepackten Messehalle 8 der Koelnmesse reichte den nahezu komplett versammelten ZEG-Händlern ein Messetag alleine unmöglich aus, um alle Neuheiten zu überblicken und für die Saison 2020 zu ordern. Vor allem, da neben den Eigenmarken BULLS, Pegasus, Kettler, Hercules, Wanderer, Zemo und Flyer auch noch alle Streckenlieferanten mit großen Ständen als Aussteller vor Ort waren. Mit dabei waren Bike-Hersteller wie Derby-Cycle (Kalkhoff, Focus), Scott, Cannondale oder KTM, Zulieferer wie Shimano oder SKS, Bekleidungsmarken wie Vaude oder langjährige ZEG-Partner wie Abus. Schon einige Wochen vor der Eurobike konnten also auf der Bike Show die wichtigsten Neuheiten bewundert und bestellt werden.



ZEG-Vorstand Georg Honkomp war vor allem von der guten Stimmung unter den Messebesuchern und Ausstellern begeistert: „Diese Fülle an Innovationen auf der Bike Show 2019 ist einzigartig. Ich bin besonders stolz auf die Mitarbeiter unserer Marken, die es unter Führung der Produktmanager einmal mehr geschafft haben, alle Neuheiten auf den Punkt fertig zu haben. Noch bis spät in die Nacht wurde am Vorabend der Messeeröffnung leidenschaftlich und mit viel Herzblut geschraubt und vorbereitet, um allen Messebesuchern die weit über 1.000 neuen E-Bikes und Fahrräder unserer Marken in perfektem Zustand präsentieren zu können.“



Von allen Messehighlights ein paar wenige hervor zu heben erscheint fast unmöglich. Dennoch war das Interesse an einigen Neuheiten besonders groß:



BULLS Sonic: Bei der neuen E-MTB Baureihe mit dem Bosch Performance CX Antrieb der Generation 4 wurde das E-MTB völlig neu gedacht. Gemeinsam mit den erfolgreichen Profis des Team BULLS entwickelte Produktmanager Marc Faude ein spektakuläres Gesamtpaket bestehend aus sage und schreibe 24 Modellen von Enduro bis Hardtail.



Pegasus Premio EVO 12 Superlite: Mit dem neuen Topmodell der Premio-Reihe geht Pegasus in die Vollen: Neuer Antrieb (Bosch Performance CX), optimierte Schaltung (Shimano XT 12-fach) und maximale Integration (Intube-Akkus bis 625 Wh) machen den sportlichen Allrounder zu einem der attraktivsten E-Bikes am Markt.



Kettler Familiano: Der Mix aus Cargo- und Kompakt-E-Bike bietet viel Flexibilität im Alltag zwischen Kita, Einkauf und Freizeit. Das Gepäckträgersystem kann fast allen Ansprüchen gerecht werden: Auf zwei Kindersitzen oder den robusten Korbsystemen lassen sich bis zu 150 kg zuladen.



Sharea: Im neuen Mobilitätskonzept fließen zwei Erscheinungen des 21. Jahrhunderts zusammen: das „Internet of Things“ und die E-Mobilität. In der „Share Area“ wird es erstmals möglich, einer festen Nutzergruppe eine große Bandbreite von Fahrzeugen zur Verfügung zu stellen – zentral untergebracht und nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich – beispielsweise den Mietern einer Wohnanlage.



Derby Cycle/Focus: Die neuen Tourenbikes aus der Jarifa und Aventura Modellreihe mit Bosch Performance CX Antrieb: Neben dem, im Unterrohr verbauten, Akku mit 625 Wh Kapazität lässt sich einfach ein zusätzlicher 500 Wh Akku anbringen, der die Gesamtkapazität auf reichweitenstarke 1.125 Wh erhöht.



Shimano: Das Gravelbike boomt. Komponenten-Riese Shimano trägt dem mit einer kompletten Familie an Ausstattungskomponenten unter dem Namen GRX Rechnung. Diese wird ab 2020 an vielen Gravel-Rennern mit und ohne Motorunterstützung zu finden sein.



Bosch: Der neue Bosch Performance CX Motor und die zugehörigen neuen Akkus bis 625 Wh Kapazität gehörten zu den heimlichen Stars der Bike Show. Deutlich kleiner und um rund ein Kilo leichter wird der CX-Antrieb ab 2020 an sehr vielen Highend-Bikes zu sehen sein.

