Pressemitteilung BoxID: 807653 (Zur Rose Group AG)

Zur Rose-Gruppe gibt Indikationen für das Halbjahresergebnis

Im Hinblick auf die angekündigte, vom Verwaltungsrat der Zur Rose Group AG beschlossene Kapitalerhöhung gibt das Unternehmen folgende Indikationen für das Halbjahresergebnis an:



Das Halbjahresergebnis 2020 der Zur Rose-Gruppe wird am 19. August 2020 veröffentlicht. Der Konzern erwartet für das erste Halbjahr inklusive medpex-Verkäufe[1] einen konsolidierten Umsatz von CHF 810 Mio., was in Lokalwährung einem Umsatzwachstum von 9.2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In der Schweiz stieg der Umsatz um 5.5 Prozent. Während im ersten Quartal eine erhöhte Bevorratung aufgrund der Corona-Pandemie zu verzeichnen war, wirkte sich der reduzierte Betrieb vieler Arztpraxen im April und Mai gegenläufig aus. In Deutschland stieg der Umsatz inklusive medpex in Lokalwährung um 8.5 Prozent. In den Kernmarken Deutschlands wuchs das OTC-Geschäft markant. Aufgrund der bewussten Reduzierung der Marketingaktivitäten im Vorfeld der Einführung des elektronischen Rezepts, die für die Gruppe strategisch wegweisend ist und in der sie technisch eine Pionierrolle einnimmt, entwickelte sich der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten auf Basis von Papierrezepten hingegen moderat. Auch in Deutschland führte die Bevorratung im März zu einer Verlangsamung des Umsatzwachstums im zweiten Quartal. Mit einem starken Wachstum von 90.5 Prozent in Lokalwährung entwickelte sich das Marktplatzgeschäft in Europa sehr positiv.



Am 26. Juni 2020 gab die Zur Rose-Gruppe die Übernahme der Apotal-Gruppe mit einem Umsatz von EUR 157 Mio. im Jahr 2019 bekannt. Einschliesslich der Kunden von Apotal ist die Zahl der aktiven Kunden der Zur Rose-Gruppe[2] im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent von 6 Millionen auf über 9 Millionen gestiegen.



Auf Ergebnisstufe wird eine leicht negative bereinigte EBITDA-Marge vor Aufwendungen für zusätzliche Wachstumsinitiativen erwartet. Basierend auf diesen vorläufigen Informationen bekräftigt das Management das Ziel eines Umsatzwachstums von rund 10 Prozent im Jahr 2020 (einschliesslich des Gesamtjahresumsatzes von medpex) sowie das Break-Even-Ziel auf bereinigtem EBITDA-Niveau vor Aufwendungen für zusätzliche Wachstumsinitiativen für das Gesamtjahr 2020.



[1] Da das Herauslösen des Versandgeschäfts noch nicht abgeschlossen ist, hatte medpex im ersten Quartal 2020 lediglich einen kleinen Einfluss auf die konsolidierten Umsätze der Zur Rose-Gruppe.

[2] Kunden, welche die Zur Rose-Gruppe entweder direkt oder über ihre Partner beliefert, inklusive Versandhandelsgeschäft von Apotal.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (