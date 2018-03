Katta-Suchen im Tierpark Berlin

Kleine graue Öhrchen an einem samtigen Mini-Körper und winzige, geringelte Schwänze sind im Bauchfell von zwei Katta-Damen im Tierpark Berlin aktuell zu entdecken. Für Tierpark-Besucher heißt es an Ostern: fröhliches Katta-Suchen! Mit ein wenig Geduld zeigt sich der zuckersüße Nachwuchs am Panoramafenster des Stalls gleich neben der Lemuren-Insel.



Im Juni letzten Jahres zog Katta-Mann Jean (3 Jahre) aus dem Zoo in Cottbus in die Hauptstadt. Bei den Katta-Damen im Tierpark kam der Neuzugang scheinbar bestens an. Katta-Mama Mandy (7 Jahre) brachte ihren Nachwuchs am 25. März zur Welt. Charline (3 Jahre) zog am 28. März mit einem eigenen Äffchen nach. Die Hauptaufgaben beider Babys in den nächsten Wochen sind gar nicht so einfach: Nicht vom Bauch der Mama rutschen und viel Milch trinken. Noch ist es nicht möglich, dass Geschlecht der Jungtiere zu bestimmen.



„Wir freuen uns sehr, dass wir nach drei Jahren endlich wieder Nachwuchs bei den beliebten Lemuren haben. Es ist wunderbar zu beobachten, dass die erstgebärende Charline sich bei der erfahrenen Katta-Mama Mandy abschaut, wie die Aufzucht eines Babys funktioniert,“ freut sich Kurator und Tierarzt Dr. Andreas Pauly.



Der Kinoerfolg „Madagascar“ machte die Kattas weltbekannt. Im Tierpark Berlin leben nun insgesamt fünf Kattas. Die stark gefährdete Tierart stammt aus den trockenen Regionen Madakaskars.

