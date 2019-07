Pressemitteilung BoxID: 759297 (Zoo am Meer Bremerhaven GmbH)

Otternachwuchs im Zoo am Meer Bremerhaven

Der Zoo am Meer freut sich über ein Jungtier bei den Asiatischen Zwergottern, das am 12. Juni 2019 zu Welt kam. Zu Beginn fühlten sich die Elterntiere durch die Besucher gestört und schleppten das Jungtier hin und her. Um Eltern und Jungtier vor den Blicken und Störungen zu schützen, wurde an der Scheibe des Geheges eine Platte angebracht.



Nun ist das Jungtier aus dem Gröbsten raus. Die Platte wurde wieder entfernt, so dass man den kleinen Otter, der die Augen noch geschlossen hat und der das graue Baby-Fell trägt, gut beobachten kann.



Die Eltern Hera und Ares sind schon etwas betagter, daher hatten wir gar nicht mehr mit Jungtieren gerechnet. Beide sind jedoch aufgrund mehrerer Würfe in der Aufzucht von Jungtieren erfahren. Der kleine Otter hat als Einzelkind die ganze Milch für sich und entwickelt sich prächtig. Zwergotter leben im Familienverband, daher wird das Jungtier wahrscheinlich im Zoo am Meer bleiben.



Der kleine Otter ist zwar aus der kritischen Phase raus, doch bis er alleine die ersten tapsigen Schritte auf der großen Anlage wagen wird, werden noch einige Wochen vergehen.

