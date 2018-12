Ehrung der bundesweit besten Azubis in Berlin

05.12.18

Am 3. Dezember 2018 wurden in Berlin unter 300.000 Auszubildenden in 205 Berufszweigen die besten des Jahrganges 2018 geehrt.



215 Azubis, darunter auch Marc Tetzlaff, der im Juni 2018 seine Prüfung zum Zootierpfleger im Zoo am Meer abgeschlossen hatte, wurden in einer Feierstunde geehrt. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt die Festrede, Barbara Schöneberger führte durch das Programm.



Marc Tetzlaff wurde am 19. Juni 1997 in Schwerin geboren und war schon seit dem Kindesalter tierbegeistert. Sein Berufswunsch stand lange fest und so stieß er bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz auf den Zoo am Meer. Am 1. August 2015 begann er seine dreijährige Ausbildung im Zoo am Meer zum Tierpfleger Fachrichtung Zoo. Bereits zu Beginn zeigten sich seine außergewöhnlichen Fähigkeiten.



Marc Tetzlaff wird noch ein Jahr als Geselle im Zoo am Meer arbeiten, bis er im Juli 2019 in das „Endangered Primate Rescue Center (EPRC)“ in Vietnam wechselt.

