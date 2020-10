Der Erlös der diesjährigen Benefiz-Taschenbörse des ZONTA Clubs Westfälischer Friede geht an die Sternenkinder-Beratungsstelle Osnabrück-Münster. Mit über 2.600 Euro unterstützt der ZONTA Club Angebote der regionalen Einrichtung der Bethanien Diakonissen-Stiftung für verwaiste Eltern sowie Weiterbildungen und Beratungen von Fachleuten, die Familien nach dem Verlust eines Kindes begleiten.











(Osnabrück, 22.10.2020) Taschen spenden und kaufen für einen guten Zweck: Das ist die Idee der Benefiz-Taschenbörse des ZONTA Clubs Westfälischer Friede. Trotz der Corona-Pandemie entschied sich der Club, auch in diesem Jahr seine traditionelle Taschenbörse zu veranstalten – wenn auch zeitlich gestreckt. Neben der üblichen Aktion an einem Septembersamstag mit vielen helfenden Händen hat Ulrike Bubinger wochenlang gespendete Taschen in ihrer Boutique „Ambiente“ verkauft. Die ZONTA-Dame und ihre Clubkolleginnen haben am Ende 2.630 Euro an Spendengeldern erwirtschaftet. „Unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen“, so die Unternehmerin. Im Namen des gesamten Clubs dankt sie allen Spenderinnen und Spendern sowie Käuferinnen und Käufern.







Der komplette Erlös der diesjährigen Taschenbörse kommt der Sternenkinder-Beratungsstelle Osnabrück-Münster zugute. Die Einrichtung der Bethanien Diakonissen-Stiftung bietet Hilfe für Familien, die den Tod eines Kindes erfahren haben. Die Initiatorin und Leiterin der Beratungsstelle Uli Michel nennt einige Beispiele: „Wir begleiten die verwaisten Familien vor und nach der Geburt. Mit Einzel- und Paargesprächen, Trauerwochenenden, angeleiteten Gesprächsgruppen, kreativen und therapeutischen Anboten helfen wir Familien, ihren Schmerz zu verarbeiten.“ Die erfahrene Hebamme, Sterbeamme und Trauma-Fachberaterin ist durch eine ARD-Dokumentation über ihre Arbeit deutschlandweit bekannt geworden. Sie gibt ihr Wissen seit vielen Jahren an Fachleute im Gesundheitswesen und in Beratungseinrichtungen weiter, sie berät und unterstützt Kliniken bei der Erarbeitung von Betreuungskonzepten.







Die Angebote der Beratungsstelle mit Sitz in Lengerich sind stark nachgefragt: „Familien kommen aus ganz Deutschland, sogar aus den Niederlanden“, so Uli Michel. Das zeige, wie stark vielerorts Unterstützung für verwaiste Eltern immer noch fehle. Dabei endet laut der Bethanien-Stiftung jede fünfte Schwangerschaft mit dem Verlust des Kindes.







Auf der Oktober-Sitzung des ZONTA-Clubs überreichte Sanja Pelletier, Schatzmeisterin und Vorstandsmitglied, einen Scheck in Höhe von 2.630 Euro an Uli Michel und ihre Kollegin Christina Meyer. „Wir freuen uns, damit eure wichtige Arbeit zu unterstützen. Denn unser Club-Motto passt auch zu dem, was ihr für betroffene Familien erreichen wollt: Wieder träumen nach Trauma“, so die Frauenärztin.







Weitere Informationen:







Die Bethanien Sternenkinder Beratungsstelle Münster-Osnabrück unter der Leitung von Uli Michel begleitet Familien nach dem Verlust eines Kindes, engagiert sich in der Fortbildung von entsprechenden Fachleuten und unterstützt Einrichtungen des Gesundheitswesens bei der Erarbeitung von Betreuungskonzepten. www.uli-michel.de/sternenkinder







ARD-Dokumentation über die Arbeit von Uli Michel: www.uli-michel.de/ard-doku-leiser-abschied







Die gemeinnützige Bethanien Diakonissen-Stiftung trägt und betreibt Einrichtungen für kranke und ältere Menschen, aber auch Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, für suchtkranke Menschen sowie für trauernde Eltern. www.bethanien-stiftung.de/angebote/bethanien-sternenkinder

