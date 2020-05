Pressemitteilung BoxID: 797572 (Zinsbaustein GmbH)

Neues Crowdinvesting-Projekt zur Refinanzierung des Neubaus eines Mehrgenerationenquartiers bei Hamburg



Beteiligung an Neubauvorhaben „Quartier am Golfplatz 2” in Fredenbeck im Hamburger Umland

2,5 Millionen Euro Mezzanine-Kapital für erfahrenen Projektentwickler Villa Vitalia Gruppe

Bau des Mehrgenerationenprojekts bereits begonnen, Verkauf an INP Holding AG erfolgt, langfristige Pachtverträge mit der Convivo Unternehmensgruppe und der Gemeinde bestehen

Einstieg ab 500 Euro bei 5,25 Prozent Zinsen p.a. auf 13 Monate Laufzeit mit Rückzahlungsoption nach 7 Monaten





Privatanleger haben ab sofort die Möglichkeit, sich über zinsbaustein.de an einem Crowdinvesting für den Neubau eines Pflegequartiers zu beteiligen. Die Villa Vitalia Gruppe wird mit dem Mezzanine-Darlehen einen Bauabschnitt einer Mehrgenerationenanlage, bestehend aus drei Gebäuden, im niedersächsischen Fredenbeck im Umland von Hamburg errichten. Bis Mitte 2020 entstehen so ein Haus mit betreuten Wohngemeinschaften, Apartments mit Räumen für eine Tagespflegeeinrichtung und eine Kindertagesstätte sowie ein Restaurant in der Nähe eines idyllischen Naturgebiets. Abgerundet wird das Ensemble durch zwei Pflegewohnvillen mit insgesamt 62 Apartments. Anleger können sich mit Beträgen ab 500 EUR bis maximal 25.000 EUR an der Gesamtkreditsumme von 2,5 Millionen EUR beteiligen. Die Geldanlage hat eine Laufzeit von 13 Monaten mit einer Rückzahlungsoption nach 7 Monaten und einem endfälligen Zinssatz von 5,25% pro Jahr.



Zuverlässiger Partner und langfristige Pachtverträge



Der Bauherr und Kreditnehmer des Projektes „Quartier am Golfplatz 2” ist ein erfahrener und zuverlässiger Partner von zinsbaustein.de. Die Villa Vitalia Gruppe hat für den Neubau der Anlage bereits eine Baugenehmigung erhalten, der Verkauf an die INP Holding AG ist vereinbart und langfristige Pachtverträge sowohl mit dem Pflegeunternehmen Convivo als auch mit der Gemeinde Fredenbeck sind bereits abgeschlossen. „Nachdem unser letztes Crowdinvesting-Angebot des selben Projektentwicklers im April 2020 innerhalb von vier Stunden finanziert war, freuen wir uns sehr, unseren Kunden mit „Quartier am Golfplatz 2“ ein weiteres attraktives Investmentprodukt anbieten zu können”, berichtet Volker Wohlfarth, Geschäftsführer von zinsbaustein.de. Der Projektentwickler hat sich entschieden, den ersten Bauabschnitt des Projekts mit zinsbaustein.de zu refinanizeren nachdem es zu einem veränderten Zeitplan bei der Baugenehmigung und der Bauzeit gekommen ist. „Wir sind gerne bereit, die Ablösung und Refinanzierung durch ein weiteres Crowdinvesting zu unterstützen. Die erneute Prüfung des Projektes durch das Analyseteam von zinsbaustein.de hat unsere damalige positive Einschätzung erneut bestätigt und wir freuen uns, den Anlegern die Chance zu geben, sich an diesem attraktiven Bauvorhaben wieder zu beteiligen. Durch den weit fortgeschrittenen Bau ist die Laufzeit zusätzlich außergewöhnlich kurz, so dass so voraussichtlich schon in diesem Jahr mehrere Generationen zusammen leben können”, so Volker Wohlfarth weiter.

