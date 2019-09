Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG)

Bayern hat einen Länderantrag in den Bundesrat eingebracht. Die Länderkammer soll die Bundesregierung auffordern, eine Strategie zur Verringerung des Pestizideinsatzes in Haus- und Kleingärten zu entwickeln und hierzu verbindliche gesetzliche Vorgaben zu erlassen. Im Rahmen der vom Bund bereits beschlossenen Glyphosatminderungsstrategie soll zudem der Glyphosateinsatz in Haus- und Kleingärten verboten werden. Der Antrag wurde an die zuständigen Bundesratsausschüsse zur weiteren Beratung überwiesen.