Pressemitteilung BoxID: 779920 (Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG))

ZVG begrüßt die Kritik von Altmaier an Kassenbon-Pflicht

Bürokratiemonster ohne Sicherheitsmehrwert

Der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) begrüßt die Kritik von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier an der Kassenbon-Pflicht. Der ZVG hatte bereits im Gesetzentwurf 2016 die Belegpflicht kritisiert. Die dann im parlamentarischen Verfahren ausgeweitete Pflicht zu einer Belegausgabe wurde vom ZVG ebenso beanstandet, da diese auch bei den Betrieben des Gartenbaus zu einem erheblichen Mehraufwand an Bürokratie und Kosten führen wird.



„Für jeden kleinen Kauf im gärtnerischen Fachhandel müsste dann ein Kassenbon ausgedruckt werden, auch wenn der Kunde es gar nicht will oder sogar ausdrücklich darauf verzichtet“, erläutert der Vorsitzende des Bundesverbandes Einzelhandelsgärtner Reiner Höpken. In den meisten Fällen landen diese Bons ohnehin auf dem Müll, ohne dass die Kunden die Buchungen im Einzelnen kontrollieren. Allein dies zeigt schon, dass eine Belegausgabepflicht nicht dazu beiträgt, Betrug zu verhindern. Die mit einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgerüsteten Kassen registrieren alle Transaktionen. Diese lassen sich nicht ohne Spuren löschen. Dies muss ebenso ausreichen, wie es schon jetzt selbstverständlich ist, dass jeder Kunde, der dies wünscht, einen Kassenbon erhält, so Höpken weiter.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (