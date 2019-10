Pressemitteilung BoxID: 773467 (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V. Frankfurt/Main)

Wettbewerbszentrale stellt u.a. Werbung mit "Autopilot" und "autonomes Fahren" für Fahrzeugassistenz-Funktionen auf den gerichtlichen Prüfstand

Die Wettbewerbszentrale hat verschiedene Werbeaussagen wie etwa „Autopilot inklusive“, „Volles Potenzial für autonomes Fahren“ oder „Bis Ende des Jahres: … automatisches Fahren innerorts“ mit denen der Autohersteller Tesla Fahrzeugassistenz-Funktionen eines bestimmten Fahrzeugtyps bewirbt, als irreführend beanstandet und beim LG München I Unterlassungsklage eingereicht (Az. 33 O 14041/19).



Der Fahrzeughersteller hatte auf seiner Homepage unter anderem mit folgenden Aussagen geworben:



„Autopilot | Inklusive





Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter





Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.



Volles Potenzial für autonomes Fahren





Navigieren mit Autopilot-Funktionalität: automatische Fahrt auf Autobahnen von der Ein- bis zur Ausfahrt einschließlich Autobahnkreuzen und Überholen von langsameren Fahrzeugen.

Einparkautomatik: paralleles und rechtwinkliges Einparken.

„Herbeirufen“: Ihr geparktes Auto findet Sie auf Parkplätzen und kommt zu Ihnen. Unglaublich, aber wahr!





Bis Ende des Jahres:





Ampel-/Stoppschilder Erkennung mit Anhalte-/Anfahrautomatik

Automatisches Fahren innerorts.





Sie können das Funktionspaket für autonomes Fahren auch nach der



Auslieferung erwerben. Allerdings wird sich der Preis aufgrund der



kontinuierlichen Erweiterung mit neuen Merkmalen im Laufe der Zeit



wahrscheinlich erhöhen.“



Nach Meinung der Wettbewerbszentrale wird damit der Eindruck erweckt, dass die so beworbenen Fahrzeuge bis Ende des Jahres 2019 autonom fahren könnten und dürften. Dieser Eindruck werde verstärkt durch die Angabe „Bis Ende des Jahres: …·Automatisches Fahren innerorts…“.



Tatsächlich können diese Ankündigungen aber so nicht erfüllt werden, weil einige der genannten Funktionen in Deutschland rechtlich noch gar nicht im Straßenverkehr zugelassen sind und auch nicht bis Ende 2019 zugelassen sein werden. Der Verbraucher könne somit eben kein Fahrzeug mit der Funktion für bspw. ein „Automatisches Fahren innerorts“ oder eine „automatische Fahrt auf Autobahnen“ erhalten.

