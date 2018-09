Christian Sewing: Deutsche Bank bietet Kunden künftig Schnittstelle zu Steuererklärungsdienstleister

27.09.18

Deutsche Bank-Chef Christian Sewing hat beim ZEIT Wirtschaftsforum die Bedeutung der Plattformökonomie bekräftigt: „Der Kunde möchte eine Plattform, wenn es um Finanzen geht.“ Diese Plattform müsse die Deutsche Bank bieten, quasi eine Einkaufsmeile im Bankgeschäft. Darauf müssten auch Angebote von Dritten, auch anderen Finanzdienstleistern, zu finden sein.



Ein nächster Schritt, so Sewing im Gespräch mit Ingo Zamperoni weiter, sei es, eine Schnittstelle zwischen den Kundenkonten und einer Steuererklärungssoftware zu schaffen, um die Erstellung der Steuererklärung für Kunden noch einfacher zu machen. Als nächsten Schritt könnten so steuerrelevante Buchungen oder Überweisungen direkt in die Steuererklärung übertragen werden.



Beim 10. ZEIT Wirtschaftsforum diskutieren führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft im „Hamburger Michel“ unter dem Titel „Besser Handeln!“ über aktuelle Einflussfaktoren auf den Handel und Wirtschaft. Weitere Referenten sind u.a.: Prof. Tim Jackson (University of Surrey), Prof. Dr. Michael Otto (Otto Group), Dr. Hans-Walter Peters (Berenberg Privatbankiers), Dr. Monika Griefahn (Greenpeace Deutschland), Diana Kinnert (Politikberaterin und Autorin), Verena Bahlsen (HERMANN’S GmbH), Rainer Schaller (McFIT Global Group GmbH) und Guido Eidmann (Telefónica Deutschland Holding AG).

(lifePR) (