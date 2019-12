Pressemitteilung BoxID: 778785 (Zech Group GmbH)

Baustart für Europaplatz Heidelberg

Die Realisierung der Quartiersentwicklung "Europaplatz Heidelberg" hat begonnen - die Baufertigstellung wird bis zum 4. Quartal 2022 angestrebt / Quartiersentwicklung "Europaplatz Heidelberg"

Direkt südlich vom Hauptbahnhof, auf Flächen des ehemaligen Güterbahn-hofs, wird das neue Stadtentree Heidelbergs gebaut: Auf einem rund 24.000 m² großen Areal entsteht ein lebendiges Stadtquartier mit fünf Gebäuden, in dessen Mitte sich der neue 6.000 m² große Europaplatz befindet, der zum Flanieren und Verweilen einladen wird. Geschäfte, Gastronomie, ein Hotel, Büros und Mietwohnungen sowie Tiefgaragenparkmöglichkeiten für Fahrräder und PKWs sind für das Projekt geplant. Das Investitionsvolumen beträgt rund 300 Millionen Euro – eine der größten Investitionen, die derzeit in Heidelberg privatwirtschaftlich getätigt wird. Mit der Quartiersentwicklung entstehen Bruttogeschoss-flächen mit rund 70.200 m² oberirdisch sowie 52.500 m² unterirdisch.



Baugenehmigung liegt vor | Projektrealisierung wird begonnen



Die Gustav Zech Stiftung Management GmbH hat im Oktober 2019 auf der Grundlage einer Teilbaugenehmigung mit den Erdarbeiten auf dem Projektgrundstück „Europaplatz Heidelberg“ begonnen. Am 5. November 2019 wurde die endgültige Baugenehmigung mit einem offiziellen Akt auf der Baustelle übergeben. Jetzt liegt die vollständige Baugenehmigung für das aktuell größte Bauvorhaben in Heidelberg vor. In dieser Woche haben erste Verbauarbeiten begonnen. Anfang des nächsten Jahres wird mit den Rohbau-arbeiten gestartet. Die ersten Gebäude sollen bereits im 1. Quartal 2022 bezugsfertig sein. Es wird ange-strebt bis Ende 2022 die gesamte Quartiersentwicklung fertigzustellen.



Erste Nutzer



Das geplante vier Sterne Superior Hotel auf dem Baufeld B 1.3 wird zukünftig von der ATLANTIC Hotels Management GmbH betrieben. Die Sparkasse Heidelberg AG hat erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass sie Büroflächen im Büro- und Geschäftshaus auf dem Baufeld B 2.2 beziehen wird. Mit weiteren potentiellen gewerblichen Mietinteressenten wird aktuell verhandelt. Die Vermietung der 105 Wohneinheiten, wovon 20 % öffentlich gefördert sind, beginnt im Jahr 2021. Mietinteressenten können sich jedoch bereits unter kontakt@gustavzechstiftung.de registrieren lassen.



Basisdaten zur Quartiersentwicklung



- Bauherr Gustav Zech Stiftung, Bremen

- Architekt Winking · Froh Architekten Berlin (Wettbewerbsgewinner)

- Landschaftsarchitekt POLA Landschaftsarchitekten GmbH (Wettbewerbsgewinner)

- BGF ca. 122.700 m² insgesamt

- Baubeginn Oktober 2019

- Baufertigstellung ca. 4. Quartal 2022

- Quartiersentwicklung von 7 Baufeldern am Europaplatz

- Baufeld B 1.1 | Wohn- und Geschäftshaus

- Baufeld B 1.2 | Büro- und Geschäftshaus | Europaplatz 10

- Baufeld B 1.3 | 4-Sterne-Superior-Hotel | Europlatz 1

- Baufeld B 1.4 | PKW-Parkhaus

- Baufeld B 1.5 | Fahrrad-Parkhaus

- Baufeld B 2.1 | Büro- und Geschäftshaus | Europaplatz 4

- Baufeld B 2.2 | Büro- und Geschäftshaus | Europaplatz 8

- Mietwohnungen – 105 Wohnungen – auch mietpreisreduzierte Wohnungen

- Hotel – ca. 310 Hotelzimmer

- Büroflächen ca. 37.700 m²

- Einzelhandels- und Gastronomieflächen ca. 5.550 m²

- Ca. 749 PKW-Stellplätze, davon ca. 160 PKW-Stellplätze, die von der Öffentlichkeit genutzt werden können

- Ca. 1.866 Fahrrad-Stellplätze – ca. 1.000 Fahrrad-Stellplätze, die von der Öffentlichkeit genutzt werden können

- Projekt wird in Passivhaus-Bauweise realisiert

- Bürogebäude werden nach DGNB zertifiziert – Gold-Zertifizierung

