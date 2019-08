Pressemitteilung BoxID: 765164 (ZEBRA GROUP GmbH)

ZEBRA-Kollektion 2020: exklusive Outdoormöbel - designbetont und komfortabel

Spoga+ gafa 2019, Halle 10.2, Stand L081-M080

Vom 01. bis zum 03. September 2019 stellt ZEBRA seine Neuheiten auf der „spoga+gafa“ in Köln vor. Die Kollektion 2020 hält zahlreiche Highlights bereit: spannende Neuheiten in der greenline-Kollektion, neue, gemütliche Lounges und raffinierte Produktlinien sowie interessante Erweiterungen bestehender Produktlinien. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit vereint die Kollektion 2020 Komfort und Gemütlichkeit mit zeitlos modernem Design für höchste Ansprüche.



Oryx Edge – Der große Oryx mit Drehplatte für große Terrassen



Die beliebte Serie Oryx erhält ein neues Gesicht: Oryx Edge. Der greenline-Tisch aus recyceltem Teak und gebürstetem Edelstahl erscheint nun mit einem Durchmesser von 160 cm und bietet Platz für acht Personen. Der Rundtisch mit den charakteristisch strahlenförmig angeordneten Teakholz-Planken stellt nicht zuletzt durch die drei markanten übereinander gekreuzten Tischbeine aus Edelstahl ein optisches Highlight dar. In die Tischplatte eingearbeitete Streben aus Edelstahl greifen die Tischbeine gekonnt auf und verleihen dem Tisch seinen modernen Look. Einen schönen Kontrast zum Holzton der Tischplatte bildet ein Drehteller aus HPL in hellem Betonton, der sich in der Mitte des Tischs befindet.



Phönix – Die neue Serie mit Rechtecktisch und Bank



Phönix heißt die neue „greenline by ZEBRA“-Serie bestehend aus einem Tisch und einer passenden Bank. Der rechteckige Tisch mit den Abmessungen 220 cm x 110 cm bietet Platz für acht Personen. Die Tischplatte aus recyceltem Teak wird von einem Bügelgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium in dem Farbton „graphite“ getragen. In der Mitte der Tischplatte verläuft eine Zierleiste aus HPL in hellem Betonton. Dank des austauschbaren Einsatzes in der Mitte der Zierleiste kann hier ein praktischer Sektkühler aus Edelstahl integriert werden. Für die passende Bank zur Serie sind zusätzlich eine angenehm gepolsterte Rückenlehne sowie Sitzkissen aus Tuvatextil erhältlich.



Helix – Neuer funktionaler Tisch im Materialmix mit Drehplatte



Die neue greenline-Serie Helix überzeugt mit einem extravaganten Tischgestell. Das außergewöhnliche Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium in dem Farbton „graphite“. Die runde Tischplatte aus HPL harmoniert perfekt mit dem Tischgestell. Aluminium-Einlagen in der Tischplatte unterbrechen diese optisch und greifen den Farbton des Untergestells wieder auf. Als praktisches Highlight befindet sich in der Mitte des Tischs eine Drehplatte, die wahlweise in recyceltem Teak oder in HPL erhältlich ist. Die Tischplatte hat einen Durchmesser von 160 cm und bietet Platz für acht Personen. Damit ist Helix der ideale Mittelpunkt geselliger Runden im Freien. Sein unverkennbar eigenwilliges Design macht ihn zu einem sicheren Blickfang auf der Terrasse oder im Garten.



Unyx Lounge – Die neue, funktionale Lounge von greenline by ZEBRA mit wasserabweisendem Hightech-Gewebe



Ein neues Gesicht bekommt die Unyx-Serie: Unyx Lounge. Funktional und mit ansprechendem Baumkantenlook gesellt sich diese Lounge in die greenline-Kollektion. Der für Unyx charakteristische Baumkantenlook findet sich auch bei der Lounge wieder: eine Ablage aus recyceltem Teak umgibt die fülligen Sitz- und Rückenkissen aus Tuvatextil, die von einem Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium gehalten werden.



Der passende Kaffeetisch greift das Design von Tisch Unyx wieder auf: eine Tischplatte aus recyceltem Teak mit Baumkantenlook und Zierleisten aus HPL in hellem Betonton wird von einem Gestell aus Aluminium getragen. Die Unyx Lounge besteht aus verschiedenen Modulen, die individuell miteinander kombiniert werden können.



Im Bereich der Lounges bietet ZEBRA in der nächsten Saison neben der neuen greenline Lounge drei weitere Neuheiten:



Bellevue Lounge – Edelstahl trifft bequemes Tuvatextil



Für eine Extraportion Gemütlichkeit sorgt die Vollpolsterlounge Bellevue. Der Rahmen der Lounge besteht aus einem Aluminiumgestell und Polsterschaumstoff, welcher von softem und bequemem Tuvatextil umspannt ist. Die neue Lounge ist dank hochwertiger Outdoormaterialien langlebig und wetterresistent. Ein passender Kaffeetisch bestehend aus einer massiven Teakplatte und einem Untergestell aus hochwertigem Edelstahl sowie ein Fußhocker runden die Serie ab.



Soho Lounge – Neue Lounge aus Halbrundgeflecht zum attraktiven Set-Preis



Mit der Soho Lounge zieht eine weitere Geflechtlounge in die ZEBRA-Kollektion ein: mit gedeckten, harmonischen Farben strahlt die Lounge Gemütlichkeit aus und lädt zum Verweilen ein. Das Aluminiumgestell in dunklem Grau bildet einen harmonischen Kontrast zum Halbrundgeflecht in dem Farbton „reeds grey“. Die dazu passenden Olefin-Kissen in „volcano grey“ runden das Gesamtbild ab und machen diese Lounge zu einem echten Blickfang auf der Terrasse. Die Soho Lounge ist als Komplettset bestehend aus 3-Sitzer, 2-Sitzer, Hocker, Tablett und Kissen sowie zweiteiliger Schutzhülle erhältlich.



Pixel Lounge – Die neue Lounge im Rope-Look für die kleine Terrasse



Pixel Lounge heißt die neue Lounge, die sich durch ihren „Rope-Look“ auszeichnet. Diese Lounge überzeugt mit einem modernen Look und einer eleganten Ausstrahlung. Ein Gestell aus Aluminium in „graphite“ bildet den Rahmen für die gemütlichen Sitz- und Rückenkissen aus Olefin in dem Farbton „charcoal“. Die Rückenlehne von Sofa und Sessel besteht aus Olefin-Schnüren in vertikaler Lamellenform, die den besonderen Look der Lounge ausmachen. Der passende Tisch zur Lounge besteht aus dem gleichen Aluminiumgestell wie Sofa und Sessel. Eine Tischplatte aus Teakholz bildet einen spannenden Kontrast zu den dunkleren Farben der Lounge. Die Pixel Lounge eignet sich perfekt für die kleinere Terrasse. Die einzelnen Module lassen sich flexibel kombinieren, so dass für jeden Platzbedarf eine passende Loungekombination möglich ist.



Ein weiteres Mitglied der Pixel-Serie ist der Pixel Stapelsessel. Der gemütliche Sessel im charakteristischen Rope-Look der Serie lässt sich flexibel zu verschiedenen ZEBRA Tischmodellen kombinieren. Ein passendes Sitzkissen zum Sessel ist ebenfalls erhältlich.



Triangel – Die neuen Tische mit geometrischem Gestell für festen Stand



Ein weiteres Highlight unter den Neuheiten ist die Triangel-Serie. Hier ist der Name Programm, denn die Tische der Serie zeichnen sich durch ein formschönes Triangelgestell aus Edelstahl aus. Durch die besondere Form des Untergestells haben die Tische einen besonders stabilen Stand. Triangel ist als Rundtisch mit einem Durchmesser von 110 cm sowie als Rechtecktisch mit einer Tischlänge von 180 cm erhältlich. Durch den Materialmix aus hochwertigem Edelstahl und Teakholz erhält Triangel eine moderne und zeitlose Note.



Pontiac - Zuwachs in der beliebten Produktfamilie



Eine spanndende Erweiterung findet die Serie Pontiac: Pontiac Swing erweitert als gemütlicher Schwingsessel in den Farben „espresso“ und „argenta“ die Serie. Darüber hinaus lässt Pontiac mit der neuen Kollektion echtes „Barfeeling“ aufkommen: mit dem Pontiac Barhocker lässt es sich an dem erhöhten Pontiac Bartisch bequem sitzen. Der Bartisch ist in zwei Größen erhältlich: als quadratischer Tisch für die kleine „Barecke“ im Garten oder mit einer Länge von 140 cm, so dass vier Gäste bequem Platz finden.



Neben den innovativen Neuheiten, die ZEBRA mit der Kollektion 2020 bietet, wird das Sortiment auch um weitere Sessel vergrößert:



So wird die Serie Setax um einen weiteren Sessel erweitert: Das greenline-Modell erscheint jetzt mit hoher Rückenlehne. Der stylische Sessel zeichnet sich dank natürlicher Federung durch einen besonders hohen Sitzkomfort aus und wird durch die erhöhte Rückenlehne jetzt noch komfortabler. Ebenfalls mehr Komfort bietet Sessel Alex, der in der nächsten Saison mit einem neuen, naturidentischen Textilenbezug erscheinen wird. Darüber hinaus wird das Angebot an Sitzmöbeln der Marke ZEBRA durch den neuen Sessel Annex Swing einmal mehr bereichert: Der neue, stylische, zeitlose und bequeme Swingsessel sorgt als Vollpolstersessel für gemütliche Esszimmeratmosphäre im Outdoorbereich. Der Sessel besteht aus einem Edelstahlgestell und Polsterschaumstoff, welcher von einem soften, wasserdichten Tuvatextil-Stoff in „turmalien grey“ umspannt ist. Das hochwertige Material sowie das ansprechende Design von Annex Swing machen diesen Sessel zu einem echten Hingucker im Garten oder auf der Terrasse.



Ein weiteres neues Sessel-Modell ist Lotus. Der federleichte Aluminiumsessel in dunkelgrau ist mit strapazierfähigem Textilen in hellem grau bespannt. Der Sessel sorgt mit seiner sanft geneigten Sitzfläche, der gebogenen Rückenlehne und einer komfortablen Sitztiefe für gemütliche Stunden.



Die Serie One erhält mit der neuen Kollektion gleich zwei neue Gesichter: zwei Liegen aus Edelstahl und hochwertiger Textilen-Bespannung in den Farbtönen „taupe“ und „dark grey“ runden in Zukunft die beliebte Serie ab.



Produktdetails



Oryx Edge

Oryx Edge Tisch, Edelstahl, recyceltes Teak, inkl. Edelstahleinlage, Ø 160 cm x 75 cm x 72 cm (UVP 3.199 €)

Oryx Edge Drehplatte, HPL, scratched grey, Ø 60 cm (200 €)

Passend zum Tisch: Onyx Sektkühler, Edelstahl, Ø 50 cm x 10 cm



Phönix

Phönix Tisch, recyceltes Teak, Aluminium pulverbeschichtet, HPL-/Edelstahleinleger, 220 cm x 110 cm x 75 cm (UVP 2.599 €)

Phönix Bank, recyceltes Teak, Aluminium pulverbeschichtet, 220 cmx 46 cm x 43 cm (UVP 1.249 €)

Phönix Rückenlehne, Edelstahl, pulverbeschichtet, Tuvatextil®-Textilen turmalin grey, 220 cm x 11 cm x 38 cm (UVP 749 €)

Phönix Sitzkissen für Phönix Bank, Tuvatextil®-Textilen turmalin grey, 37 cm x 37 cm x 5 cm (UVP 89 €)

Phönix Sektkühler, Edelstahl, 71 cm x 23.5 cm x 10.4 cm (UVP 279 €)



Helix

Helix Tisch, Aluminium pulverbeschichtet, HPL, inkl. Drehplatte aus recyceltem Teak oder HPL, Ø 160 cm x H 75 cm (UVP 2.999 €)



Unyx Lounge

Unyx Lounge 3-Sitzer, zwei Armlehnen, Aluminium pulverbeschichtet, recyceltes Teak, Tuvatextil®-Textilen, Kissen, Air Dry Foam, 227.5 cm x 84 cm x 89 cm, SH 44.5 cm (UVP 2.349 €)

Unyx Lounge 3-Sitzer, Armlehne rechts, Aluminium pulverbeschichtet, recyceltes Teak, Tuvatextil®-Textilen, Kissen, Air Dry Foam, 204.5 cm x 84 cm x 89 cm, SH 44.5 cm (UVP 2.149 €)

Unyx Lounge 2-Sitzer, Armlehne rechts, Aluminium pulverbeschichtet, recyceltes Teak, Tuvatextil®-Textilen, Kissen, Air Dry Foam, 144 cm x 84 cm x 89 cm, SH 44.5 cm (1.649 €)

Unyx Lounge 1-Sitzer, ohne Armlehnen, Aluminium pulverbeschichtet, recyceltes Teak, Tuvatextil®-Textilen, Kissen, Air Dry Foam, 60,5 cm x 84 cm x 89 cm, SH 44,5 cm (UVP 849 €)

Unyx Lounge Tisch, Aluminium pulverbeschichtet, recyceltes Teak, HPL-Einlage scratched grey, 81 cm x 81 cm x 40 cm (699 €)



Bellevue Lounge

Bellevue Lounge Ecke, Edelstahl, Tuvatextil®-Gewebe, 87cm x 87 cm x 58 cm (UVP 839 €)

Bellevue Lounge Mittelteil, Edelstahl, Tuvatextil®-Gewebe, 87cm x 87 cm x 58 cm (UVP 739 €)

Bellevue Lounge Hocker, Edelstahl, Tuvatextil®-Gewebe, 87 cm x 87 cm x 20 cm (UVP 549 €)

Bellevue Lounge Tisch, Edelstahl, Teaktischplatte, 84 cm x 84 cm x 42 cm (UVP 599 €)



Soho Lounge

Soho Lounge Komplettset, Aluminiumrahmen, 6 mm Halbrundgeflecht, inkl. Kissen, Olefin beschichtet, 1x 3-Sitzer-Sofa, 1x 2-Sitzer-Sofa, 1x Hocker, 1x Tablett, 3x Kuschelkissen, 2-teilige Schutzhülle, Geflecht reeds grey, Kissen volcano grey (UVP 2.999 €)



Pixel Lounge

Pixel Lounge 2-Sitzer, Aluminium, pulverbeschichtet, Acrylic Rope Rückenlehne, inkl. Kissen, 134 cm x 67 cm x 67 cm (UVP 799 €)

Pixel Lounge 1-Sitzer, Aluminium, pulverbeschichtet, Acrylic Rope Rückenlehne, inkl. Kissen, 73 cm x 67 cm x 67 cm (UVP 469 €)

Pixel Lounge Tisch, Aluminium, pulverbeschichtet, Teaktischplatte, Ø 80 cm x 46 cm, (UVP 329 €)



Triangel

Triangel Tisch, Edelstahlgestell, Teaktischplatte, W 180 cm x D 100 cm x H 75 cm (UVP 1.499 €)

Triangel Tisch, Edelstahlgestell, Teaktischplatte, W 220 cm x D 100 cm x H 75 cm (UVP 1.749 €)

Triangel Tisch, Edelstahlgestell, Teaktischplatte, Ø 110 cm x H 75 cm (UVP 1.149 €)



Pontiac

Pontiac Swing Sessel, Edelstahl, Teakarmlehnen, Batyline®-Textilen, stapelbar, espresso, 56 cm x 61.3 cm x 90 cm (UVP 399 €)

Pontiac Swing Sessel, Edelstahl, Teakarmlehnen, Twitchell®-Textilen, stapelbar, argenta, 56 cm x 61.3 cm x 90 cm (UVP 399 €)

Pontiac Bartisch, Edelstahl, recyceltes Teak, 140 cm x 80 cm x 105 cm (UVP 999 €)

Pontiac Bartisch, Edelstahl, recyceltes Teak, 80 cm x 80 cm x 105 cm (UVP 749 €)

Pontiac Barhocker, Edelstahl, Twitchell®-Textilen, stapelbar, 52 cm x 58 cm x 108 cm (UVP 279 €)



Setax

Setax Sessel,Edelstahl, recyceltes Teak, Batyline®-Textilen, stapelbar, anthrazit, 56 cm x 60 cm x 83 cm, (UVP 299 €)

Setax Sessel,Edelstahl, recyceltes Teak, Batyline®-Textilen, stapelbar, hohe Rückenlehne, anthrazit, 56 cm x 60 cm x 91 cm (UVP 379 €)

Setax Swing Sessel, Edelstahl, recyceltes Teak, Batyline®-Textilen, stapelbar, anthrazit, 54 cm x 62.5 cm x 86.5 cm (UVP 449 €)

Setax Swing Sessel, Edelstahl, recyceltes Teak, Batyline®-Textilen, stapelbar, midnight grey, 54 cm x 62.5 cm x 86.5 cm (UVP 479 €)

Setax Swing Highback, Edelstahl, recyceltes Teak, Batyline®-Textilen,stapelbar, hohe Rückenlehne, midnight grey, 54 cm x 69 cm x 118 cm (UVP 599 €)



Annex Swing

Annex Swing Sessel, Edelstahlgestell, Tuvatextil, W 57 x D 61 x H 84 cm, SH 46 cm (UVP 599 €)



Lotus

Lotus Sessel, Aluminium, pulverbeschichtet, Teakarmlehnen, hochwertiges Textilen, stapelbar, Textilen light grey, Rahmen graphite, 65 cm x 68 cm x 93 cm (UVP 179 €)

Lotus Sessel, Aluminium, pulverbeschichtet, Teakarmlehnen, hochwertiges Textilen, stapelbar, Textilen dark platinum, Rahmen graphite, 65 cm x 68 cm x 93 cm (UVP 179 €)



One

One Liege, Edelstahl, hochwertiges Textilen, verstellbar, taupe, 210 cm x 65 cm x 35 cm, (UVP 649 €)

One Liege, Edelstahl, hochwertiges Textilen, verstellbar, dark grey, 210 cm x 65 cm x 35 cm, (UVP 649 €)

