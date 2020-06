Pressemitteilung BoxID: 804436 (ZEBRA GROUP GmbH)

ZEBRA-Kollektion 2020: Greenline by ZEBRA - Outdoorliving nachhaltig, funktional und designbetont

Nachhaltig wohnen ist gerade in aller Munde und hat sich zu einem richtigen Trend entwickelt. Mit der Produktserie „greenline by ZEBRA“ bietet der deutsch-schweizerische Hersteller hochwertiger Outdoormöbel eine ganze Produktlinie zeitlos schöner Möbel aus recyceltem Teak an. Alle Produkte der greenline-Serie werden aus 100 Prozent recyceltem Teakholz hergestellt, das von alten indonesischen Booten, Häusern oder Brücken stammt. Kombiniert mit massivem Edelstahl, Aluminium oder HPL ist jedes Möbel ein Unikat, dessen Geschichte kleinere Astlöcher, Rillen und Unebenheiten erzählen.



Oryx Edge – Der große Oryx mit Drehplatte für große Terrassen



Der greenline-Tisch aus recyceltem Teak und gebürstetem Edelstahl mit einem Durchmesser von 160 cm bietet Platz für acht Personen. Der Rundtisch mit den für die Oryx-Serie charakteristisch strahlenförmig angeordneten Teakholz-Planken mit Schweizer Kante stellt nicht zuletzt durch die drei markanten übereinander gekreuzten Tischbeine aus Edelstahl ein optisches Highlight dar. In die Tischplatte eingearbeitete Streben aus Edelstahl greifen die Tischbeine gekonnt auf und verleihen dem Tisch seinen modernen Look. Einen schönen Kontrast zum Holzton der Tischplatte bildet ein Drehteller aus HPL in hellem Betonton, der sich in der Mitte des Tischs befindet. Alternativ ist die Drehplatte auch in recyceltem Teak erhältlich. An heißen Sommertagen lässt sich in die Tischmitte auch ein zusätzlich erhältlicher Sektkühler einsetzen.



Quadux – exklusives Design im Quadrat



Quadux zeichnet sich vor allem durch sein einzigartiges Design, eine moderne Formensprache und den lebhaften Kontrast von kühlem Edelstahl und warm anmutendem recycelten Teakholz aus. Die quadratische Tischplatte aus recyceltem Teakholz besitzt eine leicht abgeschrägte Kante, wodurch der Tisch elegant wirkt. Optisch durchbricht eine in die Mitte eingelassene Edelstahlplatte die Tischoberfläche und setzt damit die moderne Formensprache des Tisches fort. Die Edelstahlplatte ist herausnehmbar und kann durch einen zusätzlich erhältlichen Sektkühler und Flaschenhalter ersetzt werden. Das U-förmige Gestell aus hochwertigem Edelstahl greift das Inlay der Tischplatte gekonnt auf, verleiht dem Tisch Stabilität und bietet besonders viel Beinfreiheit. Mit einer Seitenlänge von je 1,40 Metern bietet der Tisch Raum für bis zu acht Personen.



Unyx – recyceltes Teak mit Baumkanten-Look



Gartentisch Unyx zeichnet sich durch seine natürliche Form im ansprechenden Baumkanten-Look aus. Die Tischplatte aus recyceltem Teak wird von einem stabilen Bügelgestell aus Edelstahl getragen. Eine in der Mitte des Tisches verlaufende Zierleiste aus HPL in hellem Betonton (scratched grey) verleiht dem Tisch eine besondere Note. Der rechteckige Tisch mit den Abmessungen 220 x 100 cm bietet Platz für bis zu acht Personen. Unyx setzt insbesondere durch seinen natürlichen Baumkantenlook einen besonderen Akzent auf der Terrasse oder im Garten. Passend zum Tisch ist auch eine Bank erhältlich.



Alex - elegante greenline-Serie aus Aluminium



Die beliebte greenline-Serie Alex besticht durch eine rechteckige Tischplatte aus drei breiten, längs verlaufenden Teakholzplanken. Getragen wird die Tischplatte aus recyceltem Teak von einem Untergestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Dabei bildet das dunkle Grau („graphite“) des Tischgestells einen schönen Kontrast zum warmen Holzton der Tischplatte. Der Tisch ist in zwei Größen erhältlich (180 cm und 220 cm Länge). Die stapelbaren Sessel der gleichnamigen Serie sind ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe „graphite“. Mit passender Textilene-Bespannung in elegant wirkendem dunklen „Ebony“ (Grauton) und Armlehnen aus recyceltem Teak findet sich auch hier der besondere Farbkontrast, der „Alex“ ein modernes und zeitloses Erscheinungsbild verleiht. Eine passende Bank zum Tisch rundet die Serie ab.



Produktdetails



Oryx Edge

Oryx Edge Tisch, Edelstahl, recyceltes Teak, Schweizer Kante, inkl. Edelstahleinlage, Ø 160 cm x 75 cm x 72 cm (UVP 3.199 €)

Oryx Edge Drehplatte, HPL, „scratched grey“ oder aus recyceltem Teak, Ø 60 cm (UVP 200 €)

Passend zum Tisch: Onyx Sektkühler, Edelstahl, Ø 50 cm x 10 cm (UVP 269 €)



Quadux

Quadux Tisch, recyceltes Teak / Edelstahl mit Schweizer Kante, 140 cm x 140 cm x 75 cm, (UVP 2.399 €)

Quadux Bank, recyceltes Teak / Edelstahl mit Schweizer Kante, 140 cm x 45 cm x 43 cm (UVP 1.099 €)

Quadux Sessel, Edelstahl, recyceltes Teak, wasserdichtes Sunbrella-Gewebe, stapelbar (UVP 439 €)

Quadux Lehne, Rückenlehne für Bank (UVP 599 €)

Quadux Sektkühler, Edelstahl, (UVP 269 €)

Quadux Flaschenhalter für drei Flaschen, Edelstahl, (UVP 59 €)



Unyx

Unyx Tisch, recyceltes Teak im Baumkanten-Look, Edelstahl, HPL-Einlage „scratched grey“, 220 cm x 100 cm x 75 cm (UVP 2.199 €)

Unyx Bank, 220 cm x 44 cm x 45 cm (UVP 1.199 €)



Alex

Alex Tisch, recyceltes Teak, Aluminium pulverbeschichtet (graphite), 220 cm x 100 cm x 75 cm (UVP 1.849 €)

Alex Tisch, recyceltes Teak, Aluminium pulverbeschichtet (graphite), 180 cm x 100 cm x 75 cm (UVP 1.699 €)

Alex Bank, recyceltes Teak, Aluminium pulverbeschichtet (graphite), 190 cm x 57 cm x 82 cm (UVP 1.199 €)

Alex Bank, recyceltes Teak, Aluminium pulverbeschichtet (graphite), 168 cm x 57 cm x 82 cm (UVP 1.099 €)

Alex Sessel, stapelbar, recyceltes Teak, Aluminium pulverbeschichtet (graphite), Textilene „ebony“, 56 cm x 60 cm x 91 cm (UVP 299 €)

Alex Sessel, stapelbar, recyceltes Teak, Aluminium pulverbeschichtet (graphite), Textilene „midnight grey“, 56 cm x 60 cm x 91 cm (UVP 329 €)

