Preisverleihung für den deutschen Ökonomie- Schülerwettbewerb "YES! - Young Economic Summit"

Am 8. November 2017 fand die feierliche Preisverleihung des Schülerwettbewerbs „YES! – Young Economic Summit“ im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin statt. Der YES!-Award wurde vergeben in den Kategorien „Beste Lösungsidee“ und „Beste Medienarbeit“.



Bundesministerin Brigitte Zypries sagte bei der feierlichen Preisverleihung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin, das die Schirmherrschaft über YES! hat: „Ich finde es ganz klasse, was Sie da produzieren. Das sind so gut ausgearbeitete Ideen zu aktuellen Problemen, damit lässt sich etwas bewegen. Wenn es nicht nur bei den Ideen bleibt, sondern diese auch umgesetzt werden, dann haben wir unser Ziel erreicht. Es freut mich, dass die besten Lösungsideen heute mit dem YES!-Award ausgezeichnet werden.“



„Unsere Idee des Company Gateway will die Startup-Wirtschaft in Deutschland wachsen lassen und innovative neue Firmen unterstützen”, erklärt das Gewinnerteam vom Wirtschaftsgymnasium der BBS Wirtschaft I Ludwigshafen. Teammitglied Adrian Roth erläutert: „Die Neugründung von Unternehmen ist der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg Deutschlands. Damit das aber funktioniert, braucht es massive Veränderungen.“ URL: https://www.young-economic-summit.org/company-gateway



Mehr als ein halbes Jahr lang hat sich die Projektgruppe auf das Thema vorbereitet, unterstützt durch die Expertinnen und Experten der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim. Zum Team des BBS Wirtschaft I Ludwigshafen gehören Adrian Roth, Benjamin Döring, Felix Degen, Felix Mutter und Lukas Dissinger sowie Thorsten Galm als betreuender Lehrer.



Den zweiten Preis überreicht bekam in der Kategorie „Beste Lösungsidee“ die Richard-Hallmann-Schule Trappenkamp aus Schleswig-Holstein. Das Team überzeugte durch eine sehr praxisbezogene Lösungsidee für eine innovative und individuelle Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern auf die Herausforderungen der Digitalisierung, nämlich die web-basierte Lernplattform MatchEd. Den dritten Preis erhielt das Heinrich-Heine-Gymnasium Hamburg mit seiner Idee zur Förderung nachhaltigen Konsums, dem Sustainability-Kit für Schulen.



Die Projektgruppe des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Weinheim, wurde als Sonderpreisträger prämiert für die „Beste Medienarbeit“ mit ihrer Lösungsidee „Checkpoint – Prove the Truth“. URL: https://www.young-economic-summit.org/checkpoint-prove-the-truth/



Die Neuerungen für das YES! 2018 sind folgende:



2018 werden die Teilnahmemöglichkeiten erweitert. Neben Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Schleswig-Holstein, haben dann auch Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt die Möglichkeit, am YES! teilzunehmen. Als neue wissenschaftliche Partner werden 2018 mit an Bord kommen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) sowie das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung aus Essen. Dr. Willi Scholz, Projektverantwortlicher in der ZBW für das YES!, stellt bundesweite Teilnahmemöglichkeiten bis Ende 2019 in Aussicht, d.h. die zusätzliche Teilnahme der Bundesländer Bayern, Sachsen und Thüringen. Die beteiligten Regionen 2018 sind „Nord“ (Hamburg. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein), „West“ (Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westphalen), „Ost“ (Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt) und „Süd-West“ (Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland“).



Das nächste Bundesfinale 2018 findet am 27. und 28. September 2018 statt. Die Anmeldung für das YES! 2018 ist bereits jetzt möglich. Bis zum 15. Dezember 2017 gibt es die Registrierung als Early Bird, mit dem Vorteil der sofortigen Themenwahl. Danach findet eine reguläre Registrierung bis zum 19. Januar 2018 statt. Bewerbung unter: www.young-economic-summit.org/mitmachen



Über das YES!



Das „YES! – Young Economic Summit“ ist einer der größten Schülerwettbewerbe rund um wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen für die junge Generation. Schüler/innen erarbeiten eigenständig Lösungen für globale ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen und präsentieren diese im Rahmen eines Schülerkongresses, dem „YES! – Young Economic Summit“ in englischer Sprache. Im Diskurs mit Führungspersönlichkeiten und anderen Schüler/innen schärfen sie ihren Blick auf globale Zusammenhänge und entwickeln eigene innovative Lösungsvorschläge. Über die besten Lösungen wird demokratisch abgestimmt. Die gewählten Lösungen werden ausgezeichnet und öffentlichkeitswirksam an passende Adressaten zur Umsetzung übergeben und nachverfolgt. Auf dem Weg zum YES! werden alle teilnehmenden Schulen kontinuierlich zu den Themen Recherche, Forschung, Präsentation und Medienarbeit unterstützt und begleitet. Damit nimmt das YES! Empfehlungen der Kultusministerkonferenz auf, Schüler/innen darin zu befähigen, Medienanwendungen kritisch einzusetzen. Das „YES! – Young Economic Summit“ steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und ist ein gemeinsames Projekt der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (www.zbw.eu) und der Joachim Herz Stiftung (www.joachim-herz-stiftung.de). Wissenschaftliche Partner aus der Leibniz-Gemeinschaft sind das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, das Institut für Weltwirtschaft (IfW) aus Kiel, das GIGA German Institute of Global and Area Studies aus Hamburg, und ab 2018 neu im Boot das RWI – Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung aus Essen und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin. URL: www.young-economic-summit.org



Über die Joachim Herz Stiftung:



Die gemeinnützige Joachim Herz Stiftung arbeitet überwiegend operativ und ist vorrangig in den Themenfeldern Naturwissenschaften, Wirtschaft sowie Persönlichkeitsbildung tätig. In diesen drei Bereichen werden auch kleine, innovative Projekte Dritter gefördert. Seit 2017 unterstützt die Stiftung zudem Forschungsprojekte in den Themenfeldern Medizin und Recht.



Die Joachim Herz Stiftung wurde 2008 errichtet und gehört zu den großen deutschen Stiftungen.



Weitere Informationen unter: www.joachim-herz-stiftung.de



Über das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie



Das YES! steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Seit das YES! 2015 ins Leben gerufen wurde, findet die feierliche Preisverleihung im BMWi statt und Frau Bundesministerin Brigitte Zypries hat die Preise übergeben und in den letzen Jahren in ihrer Rolle als Parlamentarische Staatssekretärin bereits wertvolle Kontakte für die Gewinnerteams hergestellt und Türen geöffnet.

ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

Die ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft ist die weltweit größte Forschungsinfrastruktur für die Wirtschaftswissenschaften. Die ZBW ist eine forschungsbasierte wissenschaftliche Bibliothek. Drei Professuren und eine internationale Doktorandengruppe beschäftigen sich transdisziplinär mit dem Thema Digitalisierung der Wissenschaft. Die ZBW ist in ihrer Forschung international vernetzt. Hauptsächliche Kooperationspartner kommen aus EU-Großprojekten, aus DFG-Projekten sowie aus dem Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0. Die ZBW ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft und Stiftung des öffentlichen Rechts. Die ZBW wurde mehrfach für ihre innovative Bibliotheksarbeit mit dem internationalen LIBER Award ausgezeichnet. 2014 wurde die ZBW zur "Bibliothek des Jahres" gekürt.





