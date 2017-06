Busse ist ZAW-Geschäftsführerin

Das Präsidium des ZAW hat Julia Busse (45) zum 1. Juni zur Geschäftsführerin ernannt. Busse ist seit 2000 in unterschiedlichen Funktionen für den Dachverband der Werbewirtschaft tätig. Sie leitet unter anderem die Arbeit der Selbstkontrolleinrichtung Deutscher Werberat.



„Mit der Berufung von Julia Busse zur weiteren Geschäftsführerin im ZAW wird auch der besonderen gesellschaftspolitischen Bedeutung der Werbeselbstkontrolle Rechnung getragen“, sagte ZAW-Präsident Andreas F. Schubert in Berlin. „Von ihren Kenntnissen und Erfahrungen wird unsere Branche verstärkt profitieren.“

ZAW Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft

Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) ist die Dachorganisation von 42 Verbänden der am Werbegeschäft beteiligten Kreise. Er vertritt die Interessen der werbenden Unternehmen, des Handels, der Medien, der Werbeagenturen sowie der Werbeberufe und der Marktforschung. Er ist die gesamthafte Vertretung der Werbewirtschaft in Deutschland. Zur Dachorganisation gehört auch der Deutsche Werberat, die zentrale Werbeselbstkontrolleinrichtung in Deutschland.

