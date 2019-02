Yamaha gibt den Preis und den Go-Live-Termin für das Online-Bestellsystem der neuen Ténéré 700 bekannt

28.02.19

Die robuste, kompakte und agile, neue Ténéré 700 wurde von einigen der erfahrensten Rallyepiloten der Welt unter härtesten Einsatzbedingungen entwickelt und getestet. Nun ist sie bereit, Fahrern mit Abenteuerleidenschaft eine ganz neue Welt voller Spannung und neuer Erlebnisse zu eröffnen.



Ausgestattet mit dem erfolgreichen 689-ccm-CP2-Zweizylinder-Reihenmotor und einem komplett neuen Fahrwerk bietet die Ténéré 700 Handling und Agilität der Spitzenklasse im Gelände, was sie in Kombination mit der Hochgeschwindigkeits-Langstrecken-Performance auf der Straße zu einem äußerst leistungsfähigen und vielseitigen Adventure-Bike macht.



Und jetzt können Sie zu den ersten Besitzern einer Ténéré 700 gehören!



Online-Bestellsystem



In weniger als 30 Tagen, am 27. März 2019 um 14.00 Uhr MEZ, wird Yamaha ein Online- Bestellsystem freischalten.



Die ersten für Juli 2019 vorgesehenen Auslieferungen werden unseren Online-Kunden nach dem First-Come-/First-Served-Prinzip zum Sonderpreis von 9.299,- €* (UVP) zugeteilt.



Der Preis gilt ausschließlich für Online-Bestellungen bis zum Abschalten des Online- Bestellsystems am 31. Juli 2019.



Im Online-Bestellsystem können Kunden ihre Bestellung für eine Vielzahl von Ténéré 700- Optionen bestätigen. Diese werden für eine offene Leistungsversion sowie für eine 35 kW(48 PS)-Version verfügbar sein. (35kW nicht in Deutschland erhältlich)



Beide Versionen werden in drei Farbvarianten angeboten: Ceramic Ice, Competition White oder Power Black.



Händler-Auslieferungsplan



Nach Entgegennahme der ersten Online-Bestellungen beginnt Yamaha ab September 2019 zum Standardpreis von 9.599,- €* (UVP) mit der Auslieferung der Ténéré 700 an Händler in ganz Europa.



Hauptmerkmale der Ténéré 700



- Rallyeerprobtes und von der T7-inspiriertes Enduro-Design mit reinrassiger Ténéré- DNA

- Leicht, kompakt, wendig

- Ausgezeichnete Balance zwischen Leistung und Kontrolle

- Exzellente Offroad-Leistung

- Ganzjährig straßentauglich

- Offroad-/Langstreckentauglichkeit, Reichweite von über 350 km

- Leistungsstarker, laufruhiger, sparsamer und drehmomentstarker Motor

- Für Geländefahrten abschaltbares ABS



* UVP zzgl. Nebenkosten. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Preise nur für die Standardversion gelten und die Preise von Land zu Land variieren. Weitere spezifische Informationen erhalten Sie von der zuständigen Yamaha-Presseabteilung.

