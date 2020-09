Die Verkaufszahlen von elektrisch betriebenen Fahrzeugen steigen in Deutschland kontinuierlich an. Im August 2020 waren erneut mehr als zehn Prozent der zugelassenen Fahrzeuge Elektroautos. Der Kölner Bauträger WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH erkennt den Trend und setzt als einer der ersten Projektentwickler verstärkt auf Elektromobilität. Aktuell bietet das Unternehmen in zwei neuen Bauvorhaben Wallboxen für alle 86 PKW-Stellplätze in den Tiefgaragen an. „Im Zuge unseres Nachhaltigkeitskonzeptes ist es uns wichtig, unseren Käufern umweltfreundliche Angebote zur Verfügung zu stellen“, erklärt Inhaber Wolfgang von Moers. „Emissionsfreie Mobilitätslösungen sind neben Car-Sharing-Angeboten ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie.“ Die Neubauprojekte in der Subbelrather Straße 436 in Köln-Ehrenfeld und in der Bergstraße 81 in Köln-Sürth tragen somit als erste das WvM-Siegel „E-Mobility ready“. Weitere Projekte werden folgen – unter anderem das Wohnprojekt in der Bürgerstraße 53 in Berlin-Neukölln.



Als Partner holt sich der Bauträger TankE und Engie an Bord



Aktuell arbeitet das Unternehmen mit den Anbietern TankE GmbH und Engie Deutschland GmbH zusammen. „WvM ist einer der ersten Projektentwickler in Köln, der Nägel mit Köpfen macht und das Thema E-Mobilität in seinen Bauvorhaben vorantreibt“, sagt Michael Krystof, Geschäftsführer der TankE GmbH. Walid Dost von Engie ergänzt: „Durch die Implementierung der Ladestationen in Neubauprojekten übernehmen wir gemeinsam Verantwortung für unsere Umwelt.“ Beide Anbieter arbeiten mit einem übergeordneten Lastmanagement, welches die Anschlussleistung im Gebäude optimal auf die einzelnen Wallboxen verteilt. Mit Ladestrom aus regenerativen Energien wird dadurch ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet.



Mehr Infos zu den Bauvorhaben gibt es unter: www.wvm436.de, www.wvm81.de und www.wvm53.de

(lifePR) (