Pressemitteilung BoxID: 755248 (Wüstenrot & Württembergische AG)

Württembergische bietet Versicherung für Motorradbekleidung

Gute Motorradbekleidung hat ihren Preis, der für die eigene Sicherheit aber meist gern in Kauf genommen wird. Für die Bekleidung besteht jedoch häufig kein Versicherungsschutz über die bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung des Fahrzeugs. Die Württembergische Versicherung AG, ein Unternehmen der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W), bietet daher jetzt eine Bekleidungsschutz-Versicherung an.



Je nach Marke und Angebot liegen die Preise für Motorradschutzbekleidung – bestehend aus Helm, Jacke, Hose, Handschuhen und Stiefeln – im Schnitt zwischen 600 und 1.500 Euro. Neben einer Versicherung für das Motorrad ist daher auch eine Versicherung für die Kleidung zu empfehlen. Für 24,95 Euro pro Jahr gibt es diesen speziellen Versicherungsschutz bei der Württembergischen. Dabei spielt es keine Rolle, bei welcher Gesellschaft das Fahrzeug selbst versichert ist. Die Police kann in allen Versicherungsbüros der Württembergischen sowie online über die Website des Unternehmens (https://www.wuerttembergische.de/de/produkte_privatkunden/autoundmobilitaet/flexpolicen/produktdetailseite_motorrad_bekleidungsschutz.html) abgeschlossen werden.



Im Falle eines Sturzes oder Unfalls übernimmt die Württembergische die Kosten für die Reparatur der Schäden an der Schutzkleidung – egal ob der Versicherte als Fahrer oder Beifahrer unterwegs ist. Sollte eine Reparatur nicht möglich sein, ersetzt die Württembergische dem Versicherten den Neupreis bis zu einem Maximalbetrag von 2.000 Euro bis zu zwölf Monate nach dem Kauf. Ab dem 13. Monat wird der Zeitwert ersetzt. Auch wer Roller oder Moped, ein Fun-Fahrzeug oder Trike fährt, kann seine Schutzbekleidung mit der Police absichern. Der Selbstbehalt beträgt 150 Euro pro Schadenfall. Auf diesen verzichtet die Württembergische, wenn sich der Versicherungsnehmer als Ersatz für seine beschädigte Schutzbekleidung für Produkte der Kooperationspartner, die Nolangroup und Rukka, entscheidet.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (