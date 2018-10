Mottoreisen im Trend, digitale Tourenbuchung auf dem Vormarsch, hohe Nachfrage nach Individualreisen und Porto Santo als Geheimtipp: Das erwarten die Experten für das Reisejahr 2019

25.10.18

Den Trends der Branche auf der Spur: Urlaub im eigenen Land war in diesem Jahr sehr beliebt, aber auch Destinationen wie Spanien, Italien oder Griechenland wurden wieder stark nachgefragt. Wo wird die Reise im nächsten Jahr hingehen? Um dies zu erfahren, hat die Münchner PR-Agentur Wilde & Partner (www.wilde.de) Reiseexperten nach ihrer Einschätzung für 2019 gefragt. Ob Individual- oder Pauschalreise, Wohnmobilurlaub, Jugendreisen, Mietwagen oder Touren und Aktivitäten — die Branchenkenner wissen, welche Trends anhalten werden und welche Destinationen stark im Kommen sind.



Kurztrips liegen im Trend

Kürzere Reisen von weniger als sieben Tagen sind im nächsten Jahr sehr beliebt, wie eine aktuelle Umfrage der Urlaubspiraten (www.urlaubspiraten.de) zeigt. So planen 41 Prozent im Jahr 2019 drei oder sogar mehr Kurztrips ein und veranschlagen dafür etwa 20 bis 30 Prozent ihres kompletten Reisebudgets. Unabhängig von der Destination machen die Befragten am liebsten Badeurlaub (56 Prozent), einen Städtetrip (52 Prozent) oder eine Rundreise (37 Prozent). Aber auch längere Reisen von mehr als sieben Tagen sind für die Mehrheit ein fester Bestandteil der jährlichen Reiseplanung. Overtourismus ist auch immer noch ein wichtiges Thema: Die Angst vor zu vielen Touristen hat fast die Hälfte aller Befragten schon einmal von einer Reise in die Wunschdestination abgehalten. Aber auch in der Heimat ist es schön: Fast drei Viertel (70 Prozent) aller Befragten planen mindestens einen Kurztrip innerhalb Deutschlands.



Newcomer Uganda und Äthiopien

Der Reisetrend im Jahre 2019 geht weiterhin Richtung Individual- und Entdeckerreisen in unbekannte Ziele, weiß Annika Lucien, Country Manager DACH von Evaneos (www.evaneos.de), führender Online-Marktplatz für Individualreisen weltweit. Trenddestinationen sind Newcomer wie Uganda und Äthiopien und Dauerbrenner Marokko in Afrika, Uruguay und Jamaika in Süd- und Mittelamerika, Malaysia sowie China in Asien, aber auch Finnland, Georgien und Montenegro in Europa. Indonesien und die Azoren bleiben im Aufwärtsschwung, während sich auch die skandinavischen Länder wachsender Beliebtheit erfreuen. Die Reisenden wünschen sich vor allem authentische Erlebnisse vor Ort sowie eine individuelle Betreuung.



Wunsch nach Flexibilität im Urlaub steigt

Auch der Mietwagenexperte Sunny Cars (www.sunnycars.de) sieht den Individualurlaub im kommenden Jahr weiter auf dem Vormarsch. Denn viele Deutsche verzichten Marktbeobachtern zufolge auf das fertige Standardpaket mit Flug, Hotel und Transfers und stellen sich ihre Reise lieber selbst zusammen. Spätestens vor Ort ist dann für fast jeden die Unabhängigkeit ein wichtiger Bestandteil. „Schon jetzt haben mit einem Plus von über 20 Prozent deutlich mehr Kunden einen Mietwagen für ihren Urlaub 2019 bei uns reserviert als das im Vorjahresvergleich der Fall war“, berichtet Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Auf den vorderen Plätzen der Nahziele für 2019 liegen aktuell Spanien, Portugal und Griechenland — wobei Griechenland die größte Wachstumsrate verzeichnet. Unter den Fernzielen haben bei Mietwagenurlaubern die USA, Südafrika und Kanada die Nase vorn.



Touren werden zunehmend spontan und digital gebucht

Im Bereich der Touren und Aktivitäten haben sich in diesem Jahr zwei wichtige Entwicklungen gezeigt: Erstens buchen seit diesem Jahr fast die Hälfte der Reisenden Touren von mobilen Endgeräten und via App. Zweitens entscheiden sie sich zunehmend spontan, so wird eine von zehn Reiseaktivitäten mittlerweile am selben Tag von unterwegs gebucht. Besonders kurzfristig reservieren Urlauber Hop-on/Hop-off-Bustouren und geführte Bootsfahrten. Mehrtägige Touren werden dagegen immer im Voraus gebucht. Gerade in den kalten Wintermonaten steigt aber die Bereitschaft, nach Ausflügen zu suchen, die erst in ein paar Monaten stattfinden. Im Schnitt buchen Reisende dann einen Monat im Voraus. „Da generell immer mehr Reisende ihre Aktivitäten digital und immer spontaner von unterwegs buchen, wird sich diese Art der Reiseplanung zunehmend durchsetzen und der spontane Unterwegs-Bucher zum Standard“, erklärt Johannes Reck, CEO von GetYourGuide (www.getyourguide.de).



Städtetrips: Vom Geheimtipp zur Trendstadt

Viele Städte, die bisher als Geheimtipp liefen, sind mittlerweile zur Trendstadt geworden. „Ganz vorne dabei sind Städte im Osten wie Riga oder Krakau. Sie liegen vor allem durch ihr besonders gutes Preis-/Leistungsverhältnis im Trend. Auch die isländische Hauptstadt Reykjavík wird durch ihre außergewöhnliche Gastronomie, den hippen Designerläden und angesagten Clubs immer beliebter bei Städtereisenden. Die portugiesische Stadt Porto ist ein wahrer Allrounder und bietet bei mildem Klima nicht nur viel Geschichte, sondern auch vielseitige kulinarische Angebote und ein abwechslungsreiches Nachtleben“, so Tobias Boese, Geschäftsführer von weekend.com (www.weekend.com).



Sprachreisen nach England gut gebucht

Trotz drohendem Brexit sind Sprachreisen nach England auch für das kommende Jahr weiterhin sehr gefragt. Dieser Trend zeigt sich bei Juvigo (www.juvigo.de), dem unabhängigen Spezialisten für die Vermittlung von Kinder- und Jugendreisen. So waren rund 30 Prozent aller gebuchten Reisen ins nichtdeutschsprachige Ausland in diesem Jahr Sprachreisen nach England. Am beliebtesten ist dabei Bournemouth, die Hälfte aller vermittelten Sprachreisen gehen auch 2019 in die Stadt im Süden der Insel. Im Durchschnitt sind die Teilnehmer 14 Jahre alt. Juvigo arbeitet nur mit Veranstaltern zusammen, die schon seit Jahren eigene Sprachschulen in England unterhalten und dort eine sehr starke lokale Verwurzelung haben. „Wer sich trotzdem Sorgen bezüglich des Brexits macht, für den sind Englisch-Camps in Deutschland eine günstige Alternative. Viele dieser Camps haben sogar muttersprachliche Betreuer aus den USA, Großbritannien oder Australien“, weiß Björn Viergutz, Geschäftsführer von Juvigo.



Die personalisierte Urlaubskarte liegt im Trend

Während viele Reisende Bilder aus ihrem Urlaub in den sozialen Netzwerken posten, wird auch der Gruß per Postkarte wieder beliebter. Ein Revival der Postkarte sieht MyPostcard (www.mypostcard.com), so wurden pro Nutzer in diesem Jahr bereits knapp ein Viertel mehr haptische Grüße als im Vorjahr verschickt. Dabei geht der Trend ganz eindeutig zu personalisierten Postkarten: Immer mehr Urlauber entscheiden sich nicht für Standard-Motive, sondern laden eigene Bilder hoch und kreieren ihr eigenes Postkartendesign per App. Dabei gehen mehr als die Hälfte der Grüße nach Deutschland, gefolgt von den USA, Frankreich und Großbritannien.



Das Motto zählt

Für 2019 erwartet der mobile Reisevermittler solamento (www.solamento.com) einen weiteren Zuwachs im Bereich der Themen- und Mottoreisen. „Urlauber suchen verstärkt nach maßgeschneiderten Reisen, die ihren persönlichen Interessen und Vorlieben entsprechen“, erklärt solamento Geschäftsführer Sascha Nitsche. „Themenurlaube wie Gourmet-, Foto- oder spezielle Sportreisen liegen daher auch 2019 im Trend.“ Von der kulinarischen Woche in der Toskana über einen USA-Aufenthalt mit Foto- und Videotraining bis hin zu einem exklusiven Musik- und Kulturtrip, gibt es umfangreiche Angebote für verschiedenste Zielgruppen. „Insbesondere die zahlungskräftige und anspruchsvolle Gruppe der Best Ager hat die Attraktivität der Themenreisen für sich entdeckt“, berichtet Nitsche.



Caravaning ist DER Urlaubstrend — großer Run auf UK und Skandinavien

Immer mehr Deutsche steigen im Urlaub auf das Wohnmobil um. Das kann auch McRent (www.mcrent.de), Europas größte Wohnmobilvermietung, bestätigen. „Schon jetzt sichern sich die ersten ihr passendes Miet-Wohnmobil für das nächste Jahr. Wer auf die Schulferien und bestimmte Mietstationen angewiesen ist, sollte das auch spätestens im Dezember oder Januar buchen — gerade die 4-6 Personen-Fahrzeuge für Familien sind schnell ausgebucht“, rät Alexander Kastl, Geschäftsführer von McRent. Nichtsdestotrotz können Kunden auch kurzfristig noch Glück haben. „Da doch auch immer mehr Urlauber kurzfristig nach Angeboten suchen, haben wir eine neue Sparte Last Minute Specials und Top Deals eingeführt — hier finden auch Kurzentschlossene und Schnäppchenjäger noch das passende Reisemobil für ihren Ur-laub“, so Kastl. „Bei den Trend-Destinationen liegt weiterhin Deutschland vorne. Aktuell erleben wir aber einen Run auf Skandinavien und UK, hier ganz besonders auf Schottland — da spielt sicherlich der starke Euro eine maßgebliche Rolle.“ Wer von Roadtrips in der Ferne träumt, kann seit kürzerem auch in Japan und Neuseeland Wohnmobile über McRent buchen.



Vorbeugen ist besser als Heilen

Ein großer Urlaubs-Trend für das kommende Jahr sind ganzheitliche Healthcare Angebote, bei denen Reisende bereits während ihres Urlaubs Anregungen und Behandlungen zur langfristigen Gesundheitsvorsorge erhalten. Wo, wenn nicht im Urlaub, besteht ausreichend Zeit, sich einmal in Ruhe mit seinem aktuellen Lebensstil zu beschäftigen und diesen gemeinsam mit medizinischen Experten zu optimieren, wobei Erholung und Genuss trotzdem nicht zu kurz kommen sollen. Genau das bietet das neue Spa des Luxusresorts DAIOS COVE (www.daioscovecrete.com/de) auf Kreta. In Zusammenarbeit mit dem Spa- und Healthcare Experten GOCO Hospitality präsentiert das Resort eine Kombination von ganzheitlicher Erholung, innovativen Beauty-Behandlungen und individuell zugeschnittenen Fitness-Programmen. Eine besondere Neuheit ist der Styku 3D Scanner, welcher in der Lage ist, den aktuellen körperlichen und gesundheitlichen Zustand eines Gastes detailliert zu erfassen. Anhand die-ser Erkenntnisse stellen Experten ein ideal auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes Programm mit Ernährungs-, Fitness- und Gesundheitstipps zusammen, welche die Gesundheit der Gäste auch nach dem Urlaub positiv beeinflussen.



Porto Santo: Portugals Geheimtipp-Insel

Kleine Insel mit großem Kontrast: In nur vier Flugstunden erreichbar, bietet Madeiras Schwesterinsel einen abwechslungsreichen Kontrast zwischen Bade- und Aktivurlaub. „Porto Santo ist daher ein Inseljuwel mit Geheimtipp-Charakter für das nächste Jahr“, bestätigt Markus Zahn, Geschäftsführer von OLIMAR Reisen (www.olimar.de), und führt weiter aus: „Mit ihrem kristallklaren Wasser, traumhaften Stränden und unentdeckter Natur ist die Insel perfekt für Reisende mit besonderen Ansprüchen fernab von belebten Touristenpfaden. Badeurlauber finden hier Ruhe und Aktivurlauber entdecken die Insel auf Wanderwegen oder bei einer Fahrrad-Tour. Wassersportangebote oder sogar Walbeobachtungen runden den Urlaub in diesem facettenreichen Reiseziel ab.“



Matera zieht als Europäische Kulturhauptstadt Touristen an

Als Europäische Kulturhauptstadt 2019 wird Matera im nächsten Jahr einen bemerkenswerten touristischen Aufschwung erleben. In der süditalienischen Region Basilikata gelegen, bietet Matera Reisenden eine Vielzahl an interessanten Kulturstätten. „Die Stadt, die viele Jahre lang relativ unbekannt war, vermittelt den Besuchern das Gefühl, als wären sie die ersten, die diesen magischen Ort betreten“, erklärt Roberta Possenti, Managing Director für Südeuropa bei Preferred Hotels & Resorts. Zu den Highlights der Stadt gehört unter anderem das UNESCO-Weltkulturerbe Sassi, dessen Höhlenwohnungen und Felsenkirchen vor über 7.000 Jahren errichtet wurden. Der perfekte Ausgangspunkt für die Erkundung der denkwürdigen Stadt und ihrer Umgebung ist das neu eröffnete Kalidria Hotel & Thalasso Spa. Es liegt in Küstennähe und nur 45 Autominuten von Matera entfernt. https://preferredhotels.com/destinations/castellaneta-marina/kalidria-hotel-and-thalasso-spa



Nachhaltigkeit in der Hotellerie

Ein grüner und nachhaltiger Tourismus ist ein Trend, den Libero Muntoni, Marketing Director und Besitzer der Delphina Hotels & Resorts (www.delphinahotels.de/), für das kommende Jahr sieht. Rei-sende möchten bei ihrem Hotelaufenthalt ein gutes Gewissen haben. Die Delphina Hotels & Resorts sind die erste italienische Hotelgruppe, die hundert Prozent nachhaltig betrieben wird und nur zertifizierte grüne Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Quellen stammt, verwendet. Deshalb hat die Hotelgruppe den Reisepreis P.E.A. (People. Environment. Achievement.) erhalten — eine der führenden grünen Auszeichnungen Großbritanniens, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt ehrt, die zukunftsweisende und umweltbewusste Initiativen vorantreiben. Da immer mehr Reisende auf einen umweltfreundlichen Urlaub achten, müssen Hotels im neuen Jahr nach Ansicht Muntonis dem Wunsch der Urlauber Rechnung tragen und noch stärker in Nachhaltigkeit investieren.

