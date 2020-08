Pressemitteilung BoxID: 810805 (Wilde & Partner Communications GmbH)

Berge, Meer, Luxus pur: In diesen Hotels wird das Baden zur Sightseeing-Tour

Baden „with a view“: Auf der ganzen Welt gibt es zahllose traumhafte Hotels und Resorts. Viele von ihnen bieten atemberaubende Ausblicke und malerische Naturkulissen, andere definieren sich über ihr Interieur und verfügen beispielsweise über besonders edle Badezimmer. Und dann gibt es noch die, die beides vereinen: Einzigartige Hotels, die es ihren Gästen ermöglichen, sogar von der Badewanne aus prächtige Aussichten zu genießen. Wilde & Partner hat die sechs spannendsten Hotels ausfindig gemacht.



Mit Blick auf die Weinberge



Das Steigenberger Hotel & Spa in Krems liegt pittoresk eingebettet in die umliegenden Weinberge an der Donau. In nächster Nähe zum Hotel befinden sich unzählige Walking-, Rad- und Jogging-Strecken - ideale Voraussetzungen für Naturliebhaber, Aktivurlauber und Outdoor Fans. Auch das hübsche Stadtzentrum von Krems ist nur rund zwei Kilometer entfernt. Perfekte Entspannung bieten neben dem Spa die gemütlichen, modernen Zimmer und Suiten des Hotels. Das Badezimmer der Weinberg Suite ist dabei ein ganz besonderes Highlight: Bei einem Vollbad genießen die Gäste den eindrucksvollen Ausblick auf die Weinberge, denn die freistehende Wanne ist von bodentiefen Fenstern umrahmt. www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/oesterreich/krems/steigenberger-hotel-spa



Die Nordsee im Rücken



Das erste Licht des Tages ist auf Deutschlands nördlichster Insel besonders eindrucksvoll. Die endlose Weite der Nordsee, die Nachbarinsel Föhr fest im Blick – im BUDERSAND Hotel – Golf & Spa – Sylt sind die Gäste dem rauen und ungezähmten Meer so nah wie an kaum einem anderen Ort. Das einzigartige Hideaway verspricht grandiose Ausblicke, tiefgreifende Entspannung und das Lebensgefühl des Nordens. Der Aufenthalt gleicht einer Fahrt mit einem mächtigen Segelschiff – auch die regionaltypischen Muschelkutter sind durch die offene Bauart und bodentiefe Fensterfronten zu beobachten. In ausgewählten Zimmern und Suiten erleben Gäste die ganze Pracht der Nordsee sogar von der freistehenden Badewanne aus. Schaum im Gesicht, das Meeresrauschen im Ohr und die salzige Brise in der Nase – eine Wohltat für Körper, Seele und Geist. www.budersand.de



Wohlfühlmomente mit Blick in die Natur



Wunderschön, inmitten von grün bewaldeten Hügeln, bunten Landschaften und kristallklarem Wasser, liegt der Hillside Beach Club. Die Mission des Hotels an der lykischen Küste ist es, den Gästen Wohlfühlmomente zu bescheren. Dafür sorgt auch der Sanda Nature Spa, eine Wellnessoase für Körper und Geist, in der Besucher ihre Seele baumeln lassen und sich etwas Gutes tun können. Ein Highlight des baumhausähnlichen Spas ist die Badewanne mit Blick auf den Pinienwald, denn nichts ist wohltuender als die Natur und vollkommene Ruhe. Die Eindrücke aus der umliegenden Natur wie Vogelgesang und Blütenduft bieten den Gästen hier darüber hinaus ein Erlebnis für alle Sinne. www.hillsidebeachclub.com/de



Blumenoase im Indischen Ozean



Glitzerndes Wasser und feinster Sand kontrastieren mit der üppig grünen Flora: Die Insel Halaveli liegt eingebettet in das nördliche Ari-Atoll mitten im Indischen Ozean und weiß mit ihrer einzigartigen landschaftlichen Schönheit zu beeindrucken. Das gleichnamige Constance Halaveli steht dieser Anmut in nichts nach: Das Resort ist ein luxuriöses Hideaway, an dem die Zeit still zu stehen scheint und bietet damit ideale Bedingungen für einen entspannten und entschleunigten Urlaub, der höchsten Ansprüchen genügt. Neben 57 Wasser-Villen, die allesamt über einen eigenen Privat-Pool verfügen, gibt es in dem paradiesischen Resort insgesamt 28 Strand-Villen, acht davon zweistöckig, sowie eine große Präsidentenvilla. Der Blick aus der Badewanne auf die umliegende Natur und den Indischen Ozean ist einmalig und verspricht magische Momente. www.constancehotels.com/de/hotels-resorts/malediven/halaveli/



Traumurlaub in Saint Tropez



Die Côte d'Azur gilt nicht nur in Frankreich als Oase des Luxus und Promihotspot schlechthin. Kein Wunder, dass es an diesem besonderen Fleckchen Erde auch zahllose beeindruckende Resorts und jede Menge grandiose Ausblicke zu entdecken gibt. Zu den außergewöhnlichsten Anlagen zählt sicherlich die Résidence Belrose, das Luxus-Retreat der Althoff Villa Belrose bei St.Tropez. Die exklusive Villa liegt malerisch in den Hügeln von Gassin und verfügt über eine Gesamtfläche von knapp 500 Quadratmetern. Die Ausstattung genügt höchsten Ansprüchen: Gäste finden neben einem Pro 6-Flammen-Grill, einem Yamaha Klavier und einer italienischen Dusche eine Master-Badewanne inklusive einmaligem Blick auf das Mittelmeer. Ein Schaumbad mit vorbeifahrenden Yachten im Blick – in der Résidence Belrose wird dieser Traum Wirklichkeit. www.althoffcollection.com/de/althoff-villa-belrose/residence-belrose



Baden wie ein Hollywoodstar



Das Badrutt´s Palace Hotel in St. Moritz ist eine lebende Legende, die Generationen von Reisenden verzaubert hat und doch zeitlos über dem St. Moritzersee thront. Wo früher Berühmtheiten wie Audrey Hepburn und Alfred Hitchcock abstiegen, darf man sich auch heute noch fühlen wie ein waschechter Celebrity. Besonders die Beau Rivage Suite ist seit jeher ein Inbegriff für klassischen Luxus. Inmitten von italienischem Marmor, elegantem, traditionellem Interieur sowie vielen geradlinigen Formen befindet sich ein extravagantes Badezimmer, dessen Badewanne sogar über einen eigenen TV verfügt. Wer stattdessen lieber die Aussicht durch das Panoramafenster genießt, erblickt nicht weniger als den Türkis glitzernden See und die majestätische Engadiner Bergwelt. Da werden sogar Hollywoodstars schwach. www.badruttspalace.com/de



Auszeit auf der Sonneninsel



Sonnenschein, weiße Sandstrände und prächtige Buchenwälder: Das Travel Charme Strandhotel Bansin bietet Paaren einen Rückzugsort für die Zeit zu zweit, um einfach mal abzuschalten und dem Rauschen der Ostsee, dem Zwitschern der Vögel zu lauschen. Die Penthouse-Suite im siebten Stock ist mit eigenem Kamin, Panorama-Dachterrasse und Whirlwanne ein echtes Liebesnest. Hier bewundern Verliebte gemeinsam das Farbenspiel der Sonnenuntergänge. Oder kuscheln sich aneinander, bei einem Glas Rotwein vor dem Kaminfeuer. Den Alltag abstreifen und wahrnehmen, wie sich die Erholung einstellt. Durchatmen und den salzigen Duft des Meeres, die Unendlichkeit des Horizonts auf sich wirken lassen. www.travelcharme.com/hotels/strandhotel-bansin

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (