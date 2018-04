Aktion: 20 Prozent Rabatt bei über 300 TUI Ferienhäusern in Frankreich

Ferienhausurlaub wird 2018 zwischen Juni und Oktober zum Schnäppchen. Denn TUI Ferienhaus hat in dieser Zeit zahlreiche Unterkünfte in den Urlaubsländern Frankreich, Deutschland und Polen um bis zu 20 Prozent Rabatt reduziert.



Ob am Meer oder in den Bergen, ob XXL oder Luxus: TUI Ferienhäuser werden den unterschiedlichsten Urlaubsansprüchen gerecht – in diesem Sommer und Herbst sogar besonders preisgünstig. Insgesamt über 300 Domizile sind vom 23. Juni bis 26. Oktober 2018 in Frankreich um 20 Prozent reduziert.



Frankreich gehört 2018 zu den beliebtesten Urlaubsregionen, was sich je nach Region in Wachstumsraten von einem zweistelligen Plus zeigt. Speziell die Bretagne und Normandie locken die Urlauber. Das durch den Golfstrom geprägte, gemäßigte Klima zeichnet sich durch milde Winter und nicht zu heiße Sommer aus. Unter Wassersportlern sind die Normandie und Bretagne aufgrund dieser Bedingungen seit langem schon ein Geheimtipp. Die vielen Einzelhäuser und die Nähe zum Meer machen diese Regionen aber besonders bei Familien und Individualisten beliebt, die auf ausreichend Privatsphäre abseits der großen Touristenströme Wert legen.



Ferienhaus in Plouarzel



Westlich von Brest befindet sich die kleine Gemeinde Plouarzel. Das dortige 160qm große Ferienhaus bietet Dank Toplage vor allem eines: eine tolle Aussicht! Der Meerblick von der Westterrasse und die 100 Meter entfernte Lage zum Sandstrand machen es zu jeder Tageszeit zum absoluten Highlight. Der ruhige Charme des Ortes bietet die ideale Ausgangslage für eine entspannte Auszeit mit der Familie.



Eine Woche z. B. vom 30.06. - 07.07.18 ist für 1.055 statt 1.319 Euro buchbar.



Ferienhaus in St. Nic am Plage de Pentrez



Dieses komfortable Feriendomizil liegt in der Gemeinde St. Nic im nördlichen Teil der Bucht von Douarnenez. Der vier Kilometer lange feinsandige Hauptstrand von St. Nic, der Plage de Pentrez, liegt mit 700 Metern Entfernung direkt vor der eigenen Haustür.



Die zum einzigen regionalen Naturpark der Bretagne gehörende Halbinsel Crozon befindet sich in unmittelbarer Nähe und ist eine beliebte Adresse für versierte Wellenreiter, Wind- und Kitesurfer. Das Haus selbst ist modern eingerichtet. Der großzügige Garten bietet Platz zum Spielen, während sich Sonnenanbeter vor allem über die Dachterrasse freuen dürften. Eine Woche in dieser Unterkunft kostet z.B. vom 07.07.-14.07.18 nur 1.375 statt 1.719 Euro vermietet.



Residence & Spa in Houlgate



Wer denkt, dass sich Spa und Wellness nur schwierig mit Kindern vereinen lassen, der irrt. Denn im Residence & Spa in Houlgate an der Côte Fleurie ist für die Kleinen rundum gesorgt während Mama sich im großen Spa-Bereich erholt. Wem der einen Kilometer entfernte Atlantik nicht warm genug ist, kann im ganzjährig beheizten Außenpool auf seine Seemeilen kommen. Eine Woche z. B. vom 14.07.-21.07.18 im 3-Zimmer-Appartement für bis zu sechs Personen kann schon für 940 statt 1.175 Euro gemietet werden.

Wolters Reisen GmbH

Mit über 15.000 Ferienhäusern und -wohnungen in mehr als 20 europäischen Ländern und den USA verfügt der Ferienhausspezialist der TUI über ein breit angelegtes Angebot. Im Reisejahr 2018 können Kunden aus insgesamt vier Ferienhauskatalogen das passende Traumdomizil wählen: von der Hütte am norwegischen Fjord bis zur Villa an der Côte d'Azur, vom Appartement in Rom bis zum Reetdachhaus an der Ostsee. Das umfangreiche Angebot ist im Reisebüro oder unter www.tui-ferienhaus.de buchbar. Wolters Reisen wurde 1919 gegründet und gehört seit 1989 zur World of TUI. Stephanie Schulze zur Wiesch (Vorsitzende) und Niels Bartel zeichnen als Geschäftsführer für TUI Wolters Reisen verantwortlich.

