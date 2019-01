VfL Wolfsburg-Fanartikel in Tourist-Information

24.01.19

Gute Neuigkeiten für alle Fans des VfL Wolfsburg. Die WMG Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof hat das Fanartikel-Sortiment des Deutschen Meisters von 2009 umfangreich erweitert. Eine entsprechende Ausweitung der langjährigen Kooperation wurde jetzt von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) und der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH geschlossen. Ausgewählte Merchandising-Artikel des VfL Wolfsburg aus dem Bereich "Zuhause und Unterwegs" waren bereits langjährig Bestandteil des Sortiments in der Tourist-Information.



"Ziel der neuen Vereinbarung ist es, die Lage- und Frequenzqualität des Hauptbahnhofs mit der großen Sortimentsvielfalt des VfL-Merchandisings zusammenzubringen. Hierfür bieten die Räumlichkeiten der WMG Tourist-Information einen idealen Standort, der insbesondere durch Berufspendler täglich stark frequentiert ist. Zum anderen reisen speziell an Heimspieltagen des VfL Wolfsburg viele Fußballbegeisterte mit der Bahn an", erklären Jens Hof-schröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG. "Durch das VfL-Merchandising-Sortiment wird zudem das Gesamtangebot der Tourist-Information gesteigert - also eine Win-win-Situation für alle Seiten."



"Wir freuen uns sehr, dass unsere Fans und die, die es noch werden wollen, ab sofort Fanartikel des VfL Wolfsburg auch in der Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof erwerben können. Dadurch sind wir künftig an einer zentralen und stark frequentierten prominenten Stelle dauerhaft optisch vertreten. Daher gilt unser besonderer Dank auch der WMG, die es uns problemlos ermöglicht hat, ihre Räumlichkeit samt der Verkaufsfläche mitzunutzen", betont Michael Meeske, Geschäftsführer vom VfL Wolfsburg.

