"Botschafter für Wolfsburg" werden!

Initiative "Fit für Wolfsburg 2020" bietet Einblicke hinter die Kulissen

Mit der Initiative „Fit für Wolfsburg“ bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) im September wieder ein spannendes Programm an, um die Stadt in all ihren Facetten kennenzulernen. An insgesamt vier themenorientierten Veranstaltungstagen ist die Vielfalt und Lebensqualität Wolfsburgs hautnah erlebbar. Das Angebot richtet sich an Fachkräfte aus der Tourismus- und Freizeitwirtschaft sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger und konnte seit 2009 rund 1.000 Personen zu „Botschaftern für Wolfsburg“ ausbilden.



„Mit insgesamt 30 Partnern an unserer Seite haben wir dieses Jahr ein abwechslungsreiches Programm erstellt, welches die Teilnehmenden auf eine ganz persönliche Entdeckungsreise durch Wolfsburg einlädt“, freuen sich Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, die Geschäftsführer der WMG, über die enge Zusammenarbeit mit den beteiligten Wolfsburger Institutionen und die dadurch möglichen attraktiven Angebote.



Christoph Kaufmann, Bereichsleiter Tourismus der WMG, ergänzt: „Mit der Initiative ‚Fit für Wolfsburg‘ bieten wir ein gleichermaßen spannendes wie informatives Format an, das die Auskunftsfähigkeit gegenüber Touristen verbessert und damit die erlebte Gastfreundschaft steigert.“



Inhaltlich sind die einzelnen Thementage vielfältig gestaltet. Freunde von Wissenschaft und Technik kommen genauso auf ihre Kosten wie zum Beispiel Automobil- und Sportfans. Erstmals kann im Rahmen von „Fit für Wolfsburg“ auch der Wake Park Wolfsburg besucht werden.



Alle Angebote sind ab sofort buchbar. Die Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen können bis jeweils zwei Wochen vorher unter 05361.8999442 sowie per E-Mail (info@fitfuerwolfsburg.de) oder in der Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof vorgenommen werden. Bei Mehrfachanmeldungen erhalten die Teilnehmenden vergünstigte Konditionen. Weitere Informationen zu den Programmtagen sowie zu den Teilnahme- und Anmeldebedingungen gibt es auf Anfrage bei der WMG oder unter www.wmg-wolfsburg.de/fitfuerwolfsburg.



