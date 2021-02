Daikin Klimaanlagen Set für 3 Zimmer mit je 20 m² | A+++ | A++



Daikin Klimaanlagen Set Wandgeräte Perfera 2,0 kW 3 x FTXM20N + 3MXM40N R32 für 3 Zimmer mit je 20 m²



Innengerät Daikin Perfera Wandgerät FTXM20N



Attraktives Design in Wandmontage mit perfekter Raumluftqualität.



Dieses Gerät verkörpert die Zukunftsvision von Daikin bei der Klimatisierung. Verpackt in modernes europäisches Design besticht es mit höchster saisonaler Effizienz von bis zu A+ + + ohne Kompromisse beim Komfort. Der außergewöhnliche Daikin Flash Streamer garantiert bestmögliche Luftreinigung. Es zeigt auch den Energieverbrauch für alle R32-Produkte an. 3D-Luftstrom und Intelligent Eye für 2 Bereiche schaffen einen perfekten und minimalen Luftstrom. Und das alles bei äußerst geräuscharmem Betrieb. Diese umfangreiche Baureihe ist die ideale Wahl für die meisten Anwendungen. Genießen Sie ein gemütliches Zuhause – ohne Kompromisse.



- Garantierte Heizleistung bei Umgebungstemperaturen bis zu -25 °C

- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühl- und Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz.

- Wenn bei einem in der Nähe einer Feuerstelle (wie Kamin oder Ofen) installiertem Gerät die Solltemperatur erreicht ist, bleibt der Ventilator in Betrieb und sorgt so für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Haus

- Sauberere Luft dank der Flash Streamer-Technologie von Daikin: Sie können ohne Sorgen über verunreinigte tief einatmen

- Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengerätes von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren Energieverbrauch

- Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen: Luftstrom wird nicht direkt auf den momentanen Aufenthaltsort der Person gerichtet. Werden keine Personen erkannt, schaltet das Gerät automatisch auf die Energiespareinstellungen um.

- Bei „3D-Luftstrom“ werden vertikales und horizontales automatisches Schwenkes kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert

- Schlanke, unaufdringliche Klimaanlage, die zu den europäischen Sensibilitäten hinsichtlich der Innengestaltung passt

- Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.



Außengerät Daikin 3MXM40N

Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.

Das Außengerät ist mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet.



Ausstattung:

Modus ECONO

Vermindert den Energieverbrauch, so dass andere Anwendungen mit einem größeren Energieverbrauch verwendet werden können. Diese Funktion dient außerdem der Energieeinsparung.



Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen

Es wird verhindert, dass der Luftstrom auf den momentanen Aufenthaltsort einer Person gerichtet wird. Werden keine Personen im Raum erkannt, schaltet das Gerät automatisch auf die Energiespareinstellung um.



Energiesparend im Standby-Modus

Verringert im Standby-Modus den Stromverbrauch um ca. 80 %.



Nachteinstellung

Spart Energie, indem verhindert wird, dass die Anlage in den Nachtstunden übermäßig kühlt bzw. heizt.



Nur Lüften

Das Gerät kann auch nur als Ventilator genutzt werden, ohne dabei die Luft zu heizen oder zu kühlen.



Komfortmodus

Gewährleistet einen zugluftfreien Betrieb, indem verhindert wird, dass warme oder kalte Luft direkt auf eine Person geblasen wird.



Powermodus

Kann für schnelle Kühlung oder Heizung ausgewählt werden. Wird der Powermodus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus.



Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen

Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um eine eingestellte Temperatur zu erreichen.



Flüsterbetrieb des Innengeräts

Taste „Flüsterbetrieb“ auf der Fernbedienung senkt den Betriebsgeräuschpegel des Innengeräts um jeweils 3 dB(A)



Flüsterbetrieb des Außengeräts

Flüsterbetriebstaste auf der Fernbedienung senkt die Betriebsgeräusche des Außengeräts um 3 dB(A), um eine Ruhestörung für Nachbarn zu vermeiden.



Dreidimensionaler Luftstrom

Es werden vertikales und horizontales automatisches Schwenken kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert



Vertikale Schwenkautomatik

Option für die automatische Vertikalbewegung der Luftausblaslamellen für eine effiziente Luft- und Temperaturverteilung im gesamten Raum.



Horizontale Schwenkautomatik

Option für die automatische Horizontalbewegung der Luftausblaslamellen für einen gleichmäßigen Luftstrom und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.



Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit

Automatische Auswahl der erforderlichen Ventilatordrehzahl, um die eingestellte Temperatur zu erreichen oder zu halten.



Ventilatordrehzahlstufen (5 Stufen)

Die Ventilatordrehzahl kann auf eine der angegebenen Drehzahlstufen eingestellt werden.



Entfeuchtungsprogramm

Ermöglicht die Verminderung des Feuchtigkeitsniveaus in einem Raum ohne Veränderung der Raumtemperatur.



Flash Streamer

Erzeugt hochbeschleunigte Elektronen, die Viren, Bakterien, Gerüche und Allergene wirkungsvoll aufbrechen.



Geruchsbindender Filter mit Titanapatit

Erfasst Staubpartikel und gesundheitsschädliche organisch-chemische Substanzen, wie Bakterien, Viren und Allergene, und bindet Gerüche, z. B. Tabakrauch und von Haustieren.



Luftfilter

Entfernt Staubpartikel aus der Luft, um eine Versorgung mit Reinluft zu gewährleisten.



Wochen-Zeitschaltuhr

Kann auf einen Start von Heizbetrieb oder Kühlbetrieb zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag oder in der Woche eingestellt werden.



24-Stunden-Timer

Kann über 24 Stunden zu jedem Zeitpunkt zum Starten des Betriebs eingestellt werden



Infrarot-Fernbedienung

Startet, stoppt und reguliert die Klimaanlage aus der Ferne.



Automatischer Wiederanlauf

Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät automatisch wieder den Betrieb mit den ursprünglichen Einstellungen auf.



Garantierter Betrieb bis zu -25 °C

Daikin-Geräte sind für alle Klimabereiche geeignet und halten mit einem Betriebsbereich bis zu -25 °C sogar strengen Winterbedingungen stand.



Praktisch nicht zu hören

Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist.



Feuerstellen

Wenn bei einem in der Nähe einer Feuerstelle (wie Kamin oder Ofen) installierten Gerät die Solltemperatur erreicht ist, bleibt der Ventilator in Betrieb und sorgt so für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Haus.



