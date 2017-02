Schnürer fordert Bürokratieabbau und mehr Selbstbestimmung in der Wirtschaft!

Nachdem Bundesarbeitsministerien Nahles erneut einen Gesetzentwurf zur Regelung des Arbeitsmarktes vorgelegt hatte, stieß dies bei den bayerischen Wirtschaftsjunioren auf Unverständnis. "Grundsätzlich setzen wir uns stark für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein - nur in Zeiten einer Vollbeschäftigung, wo händeringend Arbeitskräfte gesucht werden, braucht man kein Rückkehrrecht - das ist Politik an der Realität vorbei", kommentierte der Landesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Bayern, Sascha Schnürer. „Wir fordern mehr Flexibilität und Eigenverantwortung und vor allem weniger Bürokratie - das würde uns junge Unternehmer nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen. Individuelle Arbeitsplatzkonzepte anstelle von staatlich diktierten - das wäre unser Weg!" Thomas Hollweg, Regionalsprecher aus Oberfranken fügte hinzu: " In vielen bayerischen Regionen gibt es mehr offene Stellen als Arbeitssuchende. Da stellt sich eher die Frage nach mehr Qualifikation, anstelle einer gesetzlichen Regelung, die das Grundproblem nicht lösen wird – bezahlen tut es am Ende dann wieder der Mittelstand."



Wissenswertes Wirtschaftsjunioren Bayern e.V.:



Die Wirtschaftsjunioren Bayern e.V. sind mit über 4.500 jungen Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren der größte Landesverband der Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V., der mit über 10.000 Mitgliedern und einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Milliarden Euro Umsatz als "die Stimme der jungen Wirtschaft" gilt. Die jungen Unternehmer verantworten rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze in 214 Kreisen, 63 davon in Bayern. Seit 1958 sind die Wirtschaftsjunioren Mitglied der Junior Chamber International (JCI) mit ihrem Dienstsitz bei den Vereinten Nationen in New York. JCI Verbände gibt es in mehr als 100 Nationen. Die bekanntesten der rund 800 ehrenamtlichen Projekte mit deutscher Beteiligung sind neben dem Know How Transfer zwischen Politik und Wirtschaft auf allen Ebenen, die G20 Young Entrepreneur Alliance und verschiedene gemeinnützige Projekte wie "talk. EU", "1000 und Deine Chance", "WirtschaftsWissen im Wettbewerb" die für Chancengleichheit, Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und Fachkräfteentwicklung eintreten.

