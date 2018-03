Marken-Relaunch bei der WG Oberbergen

Das Jahr 2017 war für die Winzergenossenschaft Oberbergen in jeder Hinsicht ein erfolgreiches Jahr, was zahlreiche Auszeichnungen vom „Besten Wein des Jahres“ bis hin zu „Badens beste Winzergenossenschaft“ belegen. Für die Genossen am Kaiserstuhl jedoch kein Grund, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Im Gegenteil: Um auch künftig am Markt mit der „Marke Baßgeige“ im wahrsten Sinn des Wortes „weiter die erste Geige spielen zu können“, haben die Winzer der WG Oberbergen ihren kompletten Außenauftritt auf den Prüfstand gestellt.



Für den Marken- und Designrelaunch der Winzergenossenschaft Oberbergen zeichnet die auf Weinmarketing spezialisierte Agentur QUANTUM X verantwortlich. Zusammen mit der Winzergenossenschaft Oberbergen hat sie einen breit angelegten Positionierungs- und Designprozess realisiert. In einem eigens dafür besetzten strategischen Marketingkreis wurde in einem ganzheitlichen Prozess eine fundierte Marktanalyse, die Positionierung der Marke, eine Wettbewerbsbetrachtung sowie der komplette Auftritt, von der Dachmarke bis zu den Produktauftritten und sämtlichen gedruckten wie digitalen Medien, dargestellt. Darüber hinaus wurden in einer begleitenden Marktforschung alternative Positionierungs- und Designansätze mit Weinverwendern und Handelspartnern getestet, um sicherzustellen, dass man auf dem richtigen Weg ist.



„Wir haben für uns das Ziel definiert, den Markenwert unserer einzigartigen Oberbergener Baßgeige noch stärker zu machen und insbesondere unsere Burgunderkompetenz zu unterstreichen“, so Erwin Vogel, geschäftsführender Vorstand der WG Oberbergen. „Gemeinsam mit unserer Agentur für strategisches Marketing und Design sind wir daher in einen Prozess eingestiegen, der jetzt zur ProWein 2018 abgeschlossen ist. In Düsseldorf stellen wir zum ersten Mal dem interessierten Markt die „Neue Oberbergener Baßgeige“ vor.“



Oberste Priorität beim Marken-Relaunch war die Wiedererkennbarkeit. „Schließlich vermarkten wir nicht erst seit gestern unsere Weine in den unterschiedlichsten Vertriebskanälen und wollen vor allem von unseren Stammkunden auch morgen noch im Regal wieder gefunden werden.“ ergänzt der Verkaufsleiter der Winzergenossenschaft Oberbergen, Ralf Kreutner.



Im Januar war Start der Produktion mit den neuen Produktausstattungen, die neben der Wiedererkennbarkeit der Marke eine deutliche Aufwertung, Modernisierung, Erhöhung sowie Eigenständigkeit verfolgen. Die Marktforschung hat übrigens das Erreichen dieser Ziele bestätigt: Weinliebhaber, Stammkunden und Handelspartner begrüßen den eingeschlagenen Weg nachdrücklich.



Auch hinsichtlich des Produktsortimentes wurde 2017 bei der WG Oberbergen grundlegend aufgeräumt und moderat gekürzt. Rund 100 Artikel umfasst das bereinigte Sortiment, das auch neu sortiert wurde. So werden künftig dem anspruchsvollen Weinfreund vier Weinlinien offeriert: „Unsere Literweine“, „Baßgeigen Qualitätsweine“, „Baßgeige mit Prädikat“ und „Unsere Besten“. Insbesondere Endverbraucher werden diese in der Marktforschung als schlüssig, nachvollziehbar und stimmig zu Oberbergen getroffene Entscheidung begrüßen.



In das Sortiment integriert wurden dabei auch die bereits 2017 erfolgreich im Markt eingeführten neuen Premium-Produkte, wie der 2016 Baßgeige Rivaner QbA trocken, ein Müller-Thurgau im Barrique-Faß gereift, sowie zwei Brut-Sekte in klassischer Flaschengärung: der „Oberbergener Baßgeige Grauer Burgunder“ sowie der BADEN Cremant.





