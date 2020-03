Pressemitteilung BoxID: 790068 (Winckelmann-Gesellschaft e.V.)

Gar kurz ist's bis zur Ewigkeit - heitere und kuriose Grabsprüche

Unterhaltsam-theatralische Lesung im Winckelmann-Museum

Mit Schauspieler Hannes Liebmann (Theater der Altmark)Am Sonntag, dem 15. März 2020, um 15.00 Uhr liest Hannes Liebmann, Schauspieler am Theater der Altmark, im Winckelmann-Museum Stendal aus dem Buch „Gar kurz ist´s bis zur Ewigkeit. Eine Sammlung kurioser Grabsprüche.“ (Hrsg. im Eulenspiegel Verlag Berlin; illustriert von Werner Klemke). Neben dem amüsanten Text, oder kleinen „Eulenspiegeleien“, wie es im Nachwort heißt, werden selbstverständlich auch die ansprechenden dazu geschaffenen Illustrationen von Werner Klemke gezeigt werden. An diesem Nachmittag nun werden kuriose Grabsprüche vorgetragen werden, die zum Schmunzeln einladen und eine „poetische Frucht dieses widerspruchsvollen, zwischen Weltabkehr und Sinnesfreude hin und her schwankenden Zeitalters einer literarischen Mode von dazumal“ sind. Dazu erwarten Sie auch kleine kulinarische Freuden. Alle Interessenten sind recht herzlich eingeladen. Der Eintritt kostet 5 Euro (7,00 Euro bei Besuch des Museums und der Veranstaltung).

