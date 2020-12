Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür. Trotz und gerade wegen der aktuellen Umstände kann MANN sich für Weihnachten und Silvester besonders festlich kleiden. Unser Tipp für das perfekte Festtags-Outfit: Der klassische Smoking - in bunten Variationen mit den passenden Accessoires.



Dress Code "Black Tie" – zwei Worte, bei denen man genau weiß, dass es an der Zeit ist, einen Smoking zu tragen. Aber nicht nur, wenn man eine Einladung mit diesem Dress Code erhält, kann man einen Smoking tragen – gerade zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel ist der Smoking Look das perfekte Outfit. Mit den WILVORST COOL CLASSICs ist Mann für jeden festlichen Anlass perfekt angezogen – das Styling und die Accessoires unterstreichen den Anlass und „graden“ das Outfit in Sachen Festlichkeit „up“. Trendweisende Accessoires, wie körperbetonte Hemden mit kontrastierenden schwarzen Schmuckknöpfen, coolen Lackschuhen sowie passenden Schleifen in Schwarz eröffnen in Sachen Mode jede Möglichkeit. Das HIGHLIGHT für die festliche Jahreszeit: Smokings in verschiedenen Farben. Perfekt sind unsere Smokingvarianten auch für einen feierlichen, romantischen Heiratsantrag unter dem Weihnachtsbaum.

