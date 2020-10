Bereits zum dritten Mal hat DEUTSCHLAND TEST gemeinsam mit dem Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) rund 24.000 Marken beziehungsweise Unternehmen in einer breit angelegten Studie untersucht.



In der Kategorie »Die Besten im Alltag« gehört aus Sicht der Verbraucher W.SCHILLIG zu Deutschlands Besten Möbelherstellern! (veröffentlicht in FOCUS 41/20 vom 02.10.2020 und FOCUS-MONEY 41/20 vom 30.09.2020)



Erik Stammberger, Inhaber und CEO der Schillig Gruppe:



»Herzlichen Dank! Wir sind sehr glücklich und stolz über diese Auszeichnung! Das von den Kunden entgegengebrachte Vertrauen bestärkt uns darin, jeden Tag aufs Neue unser Bestes zu geben und weiterhin am besten Sitzkomfort aller Zeiten zu arbeiten. Mein Dank gilt vor allen Dingen unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ohne deren fachliche Kompetenz, langjährige Erfahrung, Liebe zum Detail und Leidenschaft für das Polsterhandwerk dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre!«



Die Studie zeigt auf, welchen Marken die Deutschen besonders vertrauen. Hinter dem Markenwert steht also auch die Beliebtheit bei den Verbrauchern und diese ist durchaus messbar. Jede persönliche Erfahrung und jede Bewertung liefert wichtige Informationen – je mehr davon eingeholt werden, desto präziser ist am Ende das Gesamtbild. Erfasst und ausgewertet wurden in Summe mehrere Millionen Kundenurteile. Eingeordnet wurden »Deutschlands Beste« anschließend in vier Kernbereiche: Alltag, Beruf, Freizeit und Technik.

