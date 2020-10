Langeweile in den Herbstferien? Nicht im Wildpark Schwarze Berge! Beim Ferienprogramm des Natur-Erlebnis-Zentrums im Wildpark Schwarze Berge können die Kinder als Aushilfstierpfleger ordentlich mit anpacken und den erfahrenen Tierpflegern zeigen, wo die Mistgabel hängt.



Am 14. Oktober dürfen Kids ab 6 Jahren beim „kleinen Tierpfleger“ Kaninchen füttern, ausmisten und zur Belohnung eine ausgiebige Streichelrunde genießen. Am 15. Oktober haben die „Großen“ ab 9 Jahren ihren Einsatz. Beim „Tag als Tierpfleger“ wird der Ziegenstall unter den strengen Blicken der tierischen Bewohner ausgemistet. Im Anschluss warten die Wölfe und Luchse darauf gefüttert zu werden. Das Ferienprogramm beginnt jeweils um 10 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Die Kosten je Schüler belaufen sich auf 16 € inkl. Wildpark-Eintritt. Eine Anmeldung aufgrund der begrenzten Plätze ist erforderlich unter Tel. 040 / 819 77 47 0.



Und aufgepasst: alle, die sich ihr Taschengeld in den Herbstferien noch ein wenig aufbessern wollen, können am 17. Oktober von 9 bis 12 Uhr ihre gesammelten Eicheln und Kastanien auf dem Parkplatz des Wildparks Schwarze Berge abgeben. Hier bekommen die fleißigen Sammler 10 Cent pro sauberes Kilo. Also nichts wie hin - Ferienzeit ist Wildparkzeit.



Alle Informationen und Termine unter: www.wildpark-schwarze-berge.de



Der Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten-Vahrendorf ist ganzjährig täglich geöffnet. In der Zeit von Anfang April bis Ende Oktober ist der Einlass von 8 bis 18 Uhr. Von Anfang November bis Ende März hat der Wildpark von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist der Wildpark mit dem Bus (Linie 340 ab S-Bahn Neuwiedenthal oder S-Bahn Harburg) bis vor das Eingangstor oder mit dem Auto (A7, Abfahrt Marmstorf). Tel.: 040 / 819 77 47 0 www.wildpark-schwarze-berge.de | www.facebook.com/WildparkSchwarzeBerge | www.instagram.com/wildparkschwarzeberge/

