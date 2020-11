Diese einzigartige Erlebnisübernachtung macht ab Frühjahr 2021 der Wildpark Müden in Kooperation mit sleeperoo möglich.



Da das Interesse an der Aktion "Rent a Wildpark" vom Wildpark Müden so groß war und die darauffolgende Enttäuschung leider für Ernüchterung sorgte, hat der Wildpark eine schöne Neuigkeit für alle Wildpark-, Natur- und Tierfreunde, die dennoch gerne den Wildpark für eine Nacht ganz exklusiv haben wollen.



Zusammen mit sleeperoo als Partner wird der Wildpark in der kommenden Sommer-Saison 2021 Übernachtungen anbieten. Vorausgesetzt natürlich, dass die Wildparks und Zoos zum gegebenen Zeitpunkt wieder normal geöffnet haben.



Das Hamburger Unternehmen sleeperoo wurde mit ihren futuristischen Designsleep Cubes, bzw. Schlafwürfeln unter anderem durch die Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" bekannt. sleeperoo ermöglicht mit den mobilen Schlafwürfeln einzigartige Erlebnisnächte an außergewöhnlichen Orten.



So bietet der geräumige Cube mit seinen 12 Kubikmetern Platz für bis zu drei Übernachtungsgäste. Er ist stabil und mit wetterfesten Stoffbahnen bezogen und lädt ab April 2021 mit seinen drei Panoramafenstern, sowie transparentem Dach ein, beim Kuscheln die natürliche Umgebung und die sich im Gehege des Wildpark Müden aufhaltenden Damtiere zu beobachten. Das neugierige, friedliche Damwild wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz nah an die Cube-Besucher herankommen und sich auf das ein oder andere Wildtierfutter freuen.



Das Gehege, in dem der Schlaf-Cube steht, ist für Tagesbesucher des Parks nicht betretbar, so können die sleeperoo-Gäste in Ruhe entspannen und die Umgebung des Cubes exklusiv genießen.



Wenn alle Gäste und auch das Parkpersonal den Park am Abend verlassen haben, können die Übernachtungsgäste auf eigener Faust einen Rundgang durch den nächtlichen Wildpark machen und herausfinden, wie sich die rund 200 Tiere des Parks in der Nacht verhalten.



So können die Gäste beispielsweise den Rothirschen bei ihrem Abendbad in der Wietze zuschauen, und die drei Elche bei ihrem nächtlichen Spaziergang im naturbelassenen Gehege sehen. Die Waschbären gehen auf leisen Pfoten auf Beutefang und die großen Uhus werden abends auch akustisch aktiv.



Weiche Decken, Kissen und eine Sojaölkernmatratze im sleeperoo laden dann zum Nächtigen ein. Eine stromsparende LED-Beleuchtung und eine Chillbox mit einer Auswahl an leckeren Bio-Snacks und Drinks geben dem Aufenthalt einen besonderen Rahmen.



Um den Erlebnisausflug ganztägig zu gestalten, bietet der Wildpark Müden optional geführte Touren und das 5-stündige Erlebnis "Falkner für einen Tag" an, diese müssen vorher zusätzlich über den Wildpark gebucht werden.



Die Erlebnisnächte im Damwild-Gehege des Wildparks sind ab sofort über die Website http://schlafen.wildparkmueden.de buchbar oder können als Gutschein zum Verschenken erworben werden.

